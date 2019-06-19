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BMW откажется от выпуска компактвэнов

Компания BMW откажется от семейства 2-Series — компактвэны 2-Series Active Tourer и 2-Series Gran Tourer будут сняты с производства по окончании жизненного цикла, сообщает Autocar.

«Компактвэны проделали отличную работу и привлекли новую аудиторию, но сейчас уже не соответствуют позиционированию бренда BMW, — пояснил вице-президент немецкого автопроизводителя по управлению продуктами Петер Хенрих. — 2-Series Active Tourer и 2-Series Gran Tourer не получат преемников, а мы посмотрим, как перевести внимание этой части клиентов на кроссоверы».

Напомним, линейка 2-Series Active Tourer появилась в 2014 году — это были первые компактвэны в истории BMW и первые переднеприводные автомобили марки.

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