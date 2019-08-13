Расписание поездов в Татарстане изменится из-за проведения WorldSkills

Компания «Содружество» предупреждает об изменениях в расписании пригородных поездов между Казанью и городским аэропортом в связи с проведением чемпионата мира по профмастерству WorldSkills,который состоится с 23 по 26 августа, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

В частности, поезда №6308/6712 сообщением Свияжск – Казань – Аэропорт, № 6358/6710 сообщением Канаш – Казань – Аэропорт, № 6707/6101 сообщением Аэропорт – Казань – Канаш и №6713/6309 сообщением Аэропорт – Казань – Свияжск будут курсировать только до столицы Татарстана. Кроме того, поменяется расписание поездов № 6401 сообщением Шемордан – Казань, № 6421 сообщением Сосновка – Казань, № 6423 сообщением Кизнер – Казань, № 6428 сообщением Казань – Вятские Поляны, № 6434 сообщением Казань – Арск, № 6926 сообщением Казань – Кизнер, № 6478 сообщением Васильево – Бирюли.

По маршруту Казань – Аэропорт – Казань с 23 по 26 августа будут ходить 16 дополнительных поездов. Всего будут курсировать 32 поезда, 20 из которых – без промежуточных остановок.

Ранее сообщалось, что на чемпионат мира по профмастерству WorldSkills в Казани прибудут свыше 200 тыс.человек, среди которых свыше 1,3 тыс. участников и столько же экспертов из 63 стран, а также свыше 1 тыс. представителей СМИ, все остальные - посетители.

"Ъ-Казань"