Гипермаркет «Лента» получил угрозу отравления товаров

На электронную почту гипермаркета «Лента» поступило видеообращение с угрозой отравления товаров и требованием заплатить $500 тыс. в биткойнах. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти уже возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма на объекте социальной инфраструктуры.

На видеозаписи, переданной в полицию, неизвестный человек требует перевести ему $500 тыс., угрожая тем, что в ином случае товары, продающиеся в гипермаркете, будут отравлены. В пресс-службе «Ленты» рассказали, что проверить все товары, реализуемые сетью, затруднительно из-за больших объемов: компания насчитывает 245 гипермаркетов и 136 супермаркетов по всей стране. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти “Ъ” пояснили, что получили обращение от коммерческой структуры и уже приступили к проведению расследования.

Марина Царева, Санкт-Петербург