АО «ПЗСП» передаст на баланс Перми реконструированный детский сад

Правительство Пермского края, администрация Перми и АО «ПЗСП» заключили соглашение о реконструкции и безвозмездной передаче в муниципальную собственность детского сада. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Реконструируемый детский сад расположен на улице Братской, 10. Он будет рассчитан на 235 мест в смену. По соглашению застройщик отремонтирует здание, обеспечит его необходимым оборудованием и передаст на баланс города не позднее конца июня 2021 года.

В администрации Перми отмечают, что это уже четвертое за последние два года соглашение с застройщиками о безвозмездной передаче социальных объектов в муниципальную собственность. Подобные соглашения были заключены со строительной компанией «СМУ №3 Сатурн-Р», группой компаний «КОРТРОС» и ООО «Орсо групп».