Количество выявленной санкционной продукции на юге России выросло в девять раз

В этом году подразделениям таможенного контроля Южного таможенного управления провели 81 проверку и выявили 24 т санкционной продукции, сообщает пресс-служба ведомства. Это в девять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. В числе выявленных санкционных продуктов сыры, ягоды, груши, томаты, апельсины, киви, лимоны, абрикосы, персики, колбаса, и спортивное питание европейского производства.

Всю продукцию таможенники изъяли и уничтожили. Кроме того, сотрудники ведомства изъяли из оборота 2,7 тыс. единицы контрафактной продукции и 6,6 единиц табачной продукции без акцизных марок.

По результатам проведенных в этом году проверок возбуждено 84 дела об административных правонарушениях и четыре уголовных дела.

Дарья Голякова