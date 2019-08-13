ВККС вновь ищет кандидатов на должность председателя краевого суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила новый конкурс на замещение должности председателя Пермского краевого суда. Информация об этом размещена на сайте ВККС вчера. Документы принимаются до 12 сентября.

Стоит отметить, что 15 мая этого года квалификационная коллегия рекомендовала назначить председателем Владимира Вельянинова, который занимает этот пост с 2007 года. Почему конкурс объявлен снова, на сайте не сообщается. Источник, близкий к органам исполнительной власти, говорит, что нынешний срок полномочий господина Вельянинова заканчивается в конце текущего месяца. «С 29 августа исполнять обязанности председателя будет Наталья Киселева, назначенная 30 декабря на должность зампреда»,— отметил собеседник "Ъ-Прикамье". В канцелярии ВККС на телефонные звонки не ответили.