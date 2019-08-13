Проект рекультивации челябинской свалки прошел экологическую экспертизу

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Челябинской области утвердило заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проекту рекультивации городской свалки в Челябинске. Специалисты пришли к выводу, что документация соответствует техническим регламентам и законодательным актам РФ, а реализация намечаемой деятельности не приведет к превышению допустимых уровней воздействия на окружающую среду, сообщает пресс-служба ФГУП «РосРАО»

Согласно проекту рекультивации подлежит территория общей площадью почти 673,7 тыс. кв. м. В настоящее время тело свалки возвышается над окружающей территорией на 40 м до абсолютной отметки 292,5 м. Реализация проекта пройдет в три этапа: подготовительный, технический и биологический. Первый стартовал 15 июля. Техническая рекультивация будет начата с установки активной системы дегазации для удаления биогаза, образующегося в результате анаэробного разложения органических отходов. Биологический этап запланирован на 2021-2024 годы. В результате на месте свалки должен появится зеленый холм.

Работы по рекультивации проводятся в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Исполнителем работ в 2019-2020 годах правительство РФ назначило ФГУП «РосРАО». По предварительным данным, реализация проекта потребует около 3,5 млрд руб.