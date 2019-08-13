Населенные пункты в Коми-округе оказались под угрозой подтопления

Село Юрла в Коми-Пермяцком округе вновь оказалось под угрозой подтопления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства по делам Коми-Пермяцкого округа. Уровень воды в реке Лопва поднялся после сильных дождей, шедших последние дни.

По информации на сайте МЧС по Пермскому краю, из-за сильных дождей возможны также подтопления в поселке Сейва Гайнского района, где 12 августа дождь размыл участок проселочной дороги, без транспортного сообщения остались около 800 человек.

17 июля Юрла уже была подтоплена. От воды пострадала 81 придомовая территория, в том числе десять жилых домов. Были эвакуированы 59 человек. Размытыми оказались участки автомобильных дорог, в результате чего отрезанными остались пять населенных пунктов: Березова, Петракова, Усть-Березовка, Комсомольский и Сюзьва.