Жилье в новостройках Петербурга подорожало почти на 5%

Цены на строящее жилье массового спроса в Петербурге за период с начала года выросли на 4,9%. Средняя цена «квадрата» составила 109,7 тыс. руб. Об этом сообщают аналитики консалтингового центра «Петербургская недвижимость».

Наиболее ощутимо подорожало жилье, возводимое за кольцевой автодорогой и в пригородах, на 6%. Как заявила руководитель консалтингового центра Ольга Трошева, квартиры в объектах масс-маркет на территории спальных районах выросли в цене на 5,8%, а в центре Петербурга —на 3,9%.

По прогнозам экспертов, тенденция роста цен на строящуюся недвижимость в городе сохранится.