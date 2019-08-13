Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает, какой получилась новая линейка украшений бренда Antonini Milano.

Серджио Антонини — умный, тонкий, творческий, при этом с бизнес-жилкой. Наверное, именно потому коллекции под бредом Antonini Milano получается одновременно оригинальными и почти что art jewellery, но при этом заточенными на коммерческий успех. Одно из самых известных колец Серджио, представителя третьего поколения Антонини в истории компании, — перстень с вогнутой поверхностью верхней части — вдохновлено скульптурами Аниша Капуры. Antonini вообще про мягкие формы, скругленные углы, отсылающие к природным формам поверхности.

Новая коллекция создана в узнаваемом стиле миланского бренда. Это серьги, кольца и сотуары из желтого или белого золота — асимметричные, изогнутые, будто извивающиеся. Бриллианты в украшениях из желтого золота непривычно: не на передней поверхности, а на боковой. А вот в высокоювелирной версии из белого металла они покрывают все поверхности.

Напоминает дизайн новых украшений украшения из коллекции бестселлера Anniversary. Связи, вернее, даже преемственности никто и не скрывает. Та коллекция была выпущена к 90-летию основанной в 1919 году компании. Нынешняя, соответственно, к 100-летию. Назвали новые украшения Anniversary100. И почему-то мне кажется, что я знаю, коллекцию с каким названием и дизайн-кодами Antonini представит еще через десять лет. По крайней мере, эти годы Anniversary не устарела, а значит, дизайн уже проверен временем. А желающих купить украшения ставшего узнаваемым дизайна меньше не стало.