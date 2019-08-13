Оператор фитнес-клуба Coliseum заявил о самоликвидации

ООО «Эльбрус» уведомило о собственной ликвидации. Компания являлась оператором фитнес-клуба Coliseum. Данные об этом содержатся в «СПАРК-Интерфакс». Компания завершила 2017 год с выручкой в 64,4 млн руб. и убытком в 3,3 млн руб.

Напомним, в конце июня ГК «РИАЛ», владелец ТЦ «Колизей-Atrium», уведомила ООО «Эльбрус» о расторжении договора аренды из-за долгов в 9 млн руб. Фитнес-клуб Coliseum существовал 13 лет, в свое время он стал первым заведением премиум-сегмента. Число клиентов — около 4 тыс. плюс до 15 тыс. контактов в базе. В итоге был заключен договор аренды с новым оператором — Drive Fitness (Екатеринбург). После переговоров прежнего оператора и нового последний оказался от обязательств обслуживать клиентов ФЦ «Колизей».