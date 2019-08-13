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На опасных участках дорог Татарстана появились муляжи ДПС

В Татарстане на опасных участках автодорог федерального и регионального значения установили муляжи патрульных машин ДПС. Первый макет появился на 30 км автодороги Казань-Ульяновск, говорится в сообщении Госавтоинспекции республики.

Муляж состоит из металлического профиля. Издалека его почти невозможно отличить от настоящей патрульной машины, уточнили в ГИБДД. На муляжах установили проблесковые маячки, которые способны повысить эффективность работы машин в темное время суток и при недостаточной видимости. Главная цель – призвать автомобилистов к бдительности и соблюдению ПДД. Помимо муляжей на опасных участках дорог движение машин будут контролировать с помощью автоинспекторов и комплексов фотовидеофиксации.

"Ъ-Казань"


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