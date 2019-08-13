Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает, в каких странах чаще всего нарушают брачные клятвы.

Путешествие «налево» сегодня! Рейтинг стран с наивысшим количеством супружеских измен. К рейтингам я отношусь скептически, так что серьезных комментариев не ждите. В десятку лидеров попали Финляндия, Дания и Норвегия. Кому-то это может показаться странным, но я объясняю сей факт целым рядом причин: дурное наследие викингов, холод и длительная полярная ночь. Правда, Швеция с таким же точно набором факторов, да еще с пресловутой «шведской семьей» в список не попала.

В Великобритании показатель супружеских измен сопоставим с финским. А как вы хотите — туманы, Чарльз Диккенс и, конечно, левостороннее движение. Однако в этой стране неверные супруги раскаиваются в содеянном гораздо больше, чем в той же Финляндии. В общем, британцы пусть и входят в число лидеров супружеского обмана, но это дело здесь порицается и, понятно, не афишируется.

Испанцам сильно оторваться от остальных стран, уверен, мешают строгие католические традиции, поэтому ее опережают и Бельгия, и Германия, и Франция. Французы считают, что измены не особо влияют на любовные отношения партнеров или супругов. И потом, репутацию одного лишь только Парижа, столицы всех влюбленных, необходимо как-то подогревать. В Италии измен больше чем во Франции, но процент разводов при этом невысокий.

Кстати, актуальный вопрос: кто изменяет больше, женщины или мужчины? Примерно одинаково. Незначительный отрыв прекрасного пола наблюдается в Германии и очень большой в Таиланде. Таиланд — безусловный лидер всей этой истории. Оно и понятно. Непонятно, почему Россия не попала в десятку. Неужели из-за санкций нас просто не включили в рейтинг?