Краевые власти ищут инвестора для строительства отеля на площадке снесенного ДК «Телта»

Краевые власти объявили конкурс по подбору инвестора для строительства отеля на площадке снесенного ДК «Телта». Отбором инвестпроектов будет заниматься ГБУ «Агентство инвестиционного развития» (АИР). Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Согласно конкурсной документации, инвестор должен вложить в строительство гостиницы не менее 1 млрд руб. Категория будущего отеля должна быть не ниже «четырех звезд» с номерным фондом не менее 130 номеров. Бренд, под которым будет работать гостиница, должен быть представлен в трех или более странах мира, в которых располагается не менее 30 гостиниц под аналогичным брендом. По желанию инвестора проект может быть дополнен зданиями административно-хозяйственного, делового и общественного назначения. Реализация инвестпроекта на площади 32 тыс. кв. м должна завершиться не позднее первого квартала 2023 года, говорится в техзадании.

По словам генерального директора краевого АИР Павла Носкова, предложение по строительству на участке бывшего ДК «Телта» современного гостиничного комплекса довольно интересно для инвесторов: «Участок расположен в центре города, вблизи набережной реки Камы, и с учетом повышающейся деловой активности города отель и другие объекты делового и общественного назначения будут пользоваться спросом у пермяков и гостей города. Планируется, что крупному инфраструктурному объекту в момент его реализации может быть присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта».

Соответствующее решение будет принято после рассмотрения проекта Советом по предпринимательству и инвестиционному климату при губернаторе Пермского края. Статус приоритетного позволит инвестору получить земельный участок в аренду без проведения торгов на срок до пяти лет, а также административную поддержку и консультирование Агентства инвестиционного развития для скорейшей реализации проекта.

Отметим, для минимизации рисков неисполнения проекта краевые власти предусмотрели ряд мер. В частности, для конкурсантов определен возвратный задаток для участия в отборе в размере 50 млн руб. До исполнения инвестором своих обязательств по реализации инвестпроекта в полном объеме имущественные права на строящийся объект и земельный участок находятся в залоге. За отклонение от сроков реализации проекта, в случае отставания на три месяца и более, штраф для инвестора составит 1% от общего объема инвестиций в месяц. В конкурсной документации также установлены определенные «точки контроля» за выполнением инвестором своих обязательств по реализации проекта как на этапах проектирования и подготовки документации, так и на этапе строительства. Завершением обязательств инвестора, согласно техзаданию, считается присвоение определенной категории «звездности».