Дело Дмитрия Михальченко вернули в прокуратуру

Третий окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о преступном сообществе, обвиняемыми по которому проходят бизнесмен Дмитрий Михальченко, бывший генерал ФСО Игорь Васильев и еще несколько фигурантов. Процесс начался 12 августа и практически сразу же закончился. Еще на стадии предварительного слушания судья Владимир Серебрянский постановил вернуть материалы в прокуратуру для исправления нарушений, сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, что миллиардер Дмитрий Михальченко обвиняется по ст.210 УК в создании преступного сообщества с целью осуществления миллиардных хищений по линии ФСО. Ранее он был приговорен к четырем годам и семи месяцам колонии за контрабанду алкоголя.

Подробнее о деле Дмитрия Михальченко — в материале “Ъ-СПб” «Подозреваемых в контрабанде передопросили».