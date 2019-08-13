Выработка электроэнергии в Пермском крае уменьшилась на 8%

Электростанции энергосистемы Пермского края в январе — июле 2019 года выработали 18 млрд 105,6 млн кВт*ч электроэнергии, что на 8,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала.

Снижение выработки зафиксировано на Пермской ГРЭС — на 16,8%, Воткинской ГЭС — на 5,5%, Камской ГЭС — на 4,2%, Широковской ГЭС — на 7,7%, Пермской ТЭЦ-14 — на 7,1%, Чайковской ТЭЦ — на 9%, Закамской ТЭЦ-5 — на 4,4%, Пермской ТЭЦ-13 — на 62,9%.

Потребление электроэнергии в регионе за январь — июль составило 13 млрд 847,7 млн кВт*ч (снижение на 2,7%).