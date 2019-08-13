С ВК «Прикамье» взыскивают 18 млн рублей

Краевое министерство спорта подало исковое заявление к НП волейбольный клуб «Прикамье». Об этом сообщает РБК-Пермь. Сумма исковых требований составляет 18 млн руб.

В ведомстве утверждают, что в 2017 году клуб получил средства из бюджета, но условия субсидирования не выполнил, и направленные деньги подлежат возврату. В частности клуб не направил 10% полученных из бюджета денег на развитие детско-юношеского спорта.

В 2017 году руководство волейбольного клуба «Прикамье» объявило об отсутствии средств на выездные матчи очередного тура чемпионата России Высшей лиги. После чего команда снялась с соревнований, и клуб прекратил существование.