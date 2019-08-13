Минтранс РФ примет в федеральную собственность часть дорог Пермского края

В конце 2019 года Министерство транспорта РФ планирует принять в федеральную собственность дороги Пермского края, входящие в Северный широтный коридор. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, это необходимо для устранения разрыва транспортного коридора Е22, соединяющего федеральные трассы М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа и Р-242 Пермь — Екатеринбург, сообщают в Министерстве транспорта Пермского края. Речь идет о дорогах Пермь — Краснокамск (8,118 км), Западный обход Перми (30,44 км), Южный обход г. Перми (14,328 км). Общая протяженность участков, планируемых к передаче федерации в 2019 году, составляет 52,886 км.

В 2020 году планируется передать федерации еще 290,594 км региональных дорог, расположенных по направлению Сыктывкар — Кудымкар. Это дороги Кудымкар — Гайны (154,739 км), Гайны — Усть-Черная (116,084 км), Усть-Черная — граница Республики Коми (19,771 км).

Одновременно в регионе продолжается процесс приемки муниципальных дорог в краевую собственность. Общая протяженность запланированных к передаче дорог из муниципальной собственности в краевую составляет более 137 км.

Например, для устранения разрыва автомобильной дороги Кунгур — Соликамск в собственность края будет передан участок дороги на территории Кизеловского городского округа с путепроводом через железнодорожные пути станции Кизел, соединяющим улицы Советскую и Трактовую (7,65 км), часть дороги на территории Александровского муниципального района, проходящей по населенным пунктам Александровск и Яйва (более 9 км), дороги на территории Чусовского муниципального района (8,271 км).

Кроме того, будут приняты в краевую собственность дороги: на территории Чердынского муниципального района — участок Чердынь — Ныроб с мостом через реку Колву (42,38 км), а также дорога Лысьва — Кормовище — Кын протяженностью 70,32 км на территории Лысьвенского городского округа.