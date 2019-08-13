Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 раз

Чистая прибыль банка «ФК Открытие» по международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии 2019 года составила 33,4 млрд руб., увеличившись в 18,5 раза, следует из отчета (.pdf). За аналогичный период прошлого года банк получил 1,8 млрд руб.

Совокупные активы банка на 30 июня достигли 2,67 трлн руб., увеличившись на 21,6%. Рост показателя в основном был обусловлен присоединением Бинбанка и увеличением кредитного портфеля.

Кредитный портфель вырос на 47,2%, до 967,6 млрд руб. «Основными драйверами роста кредитного портфеля физических лиц стали потребительское кредитование, доля которого составила 42,9%, и ипотека с долей 48,4% от розничного портфеля»,— добавили в банке.

В августе 2017 года банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Позднее к «Открытию» присоединили Бинбанк. 2 июля 2019-го совет директоров Центробанка РФ принял решение завершить санацию «Открытия».

Подробности — в публикации “Ъ” «“Открытие” закрыло санацию».