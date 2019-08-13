Неконкурентный отбор

На выборы губернатора Оренбургской области зарегистрированы пять кандидатов — представители КПРФ, «Демократической партии России», «КПСС», «ЕР» и «Справедливой России». Эксперты считают, что небольшую конкуренцию врио губернатору Денису Паслеру на выборах может составить Максим Амелин (КПРФ). Однако, по их мнению, о каких-то серьезных процентах у оппонентов говорить не стоит. Эксперты прогнозируют, что Денис Паслер наберет на выборах губернатора порядка 70% голосов.

В Оренбургской области на выборы главы региона зарегистрировано пять кандидатов из восьми. Среди них Максим Амелин от КПРФ, Константин Горячев от «Демократической партии России», Анатолий Кобзоев от «КПСС», врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер «ЕР», Сергей Яцына от «Справедливой ­России».

Ринат Хамиев, выдвиженец от партии «Яблоко», снял свою кандидатуру с выборов губернатора. В своем заявлении мужчина объяснил причины своего поступка тем, что считает «условия прохождения муниципального фильтра невыполнимыми без согласования и договоренностей с партией власти». Сами же выборы Ринат Хамиев назвал «постановочным шоу с подставными актерами», пообещав пойти другим путем.

В регистрации отказано Петру Капишникову (партия «Защитники Отечества») и Сергею Столпаку от «Партии народной свободы» («ПАРНАС»). Так, согласно постановлению избиркома Оренбургской области, Петр Капишников не предоставил листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов в поддержку его ­выдвижения.

Региональное отделение «ПАРНАС», от которого выдвигался второй незарегистрированный кандидат Сергей Столпак, нарушило сроки уведомления облизбиркома о мероприятии, связанном с выдвижением кандидата. Так, 1 июня Сергей Столпак представил в избирком документы о выдвижении кандидатом на должность губернатора от реготделения «ПАРНАС». 3 июня в избирком поступило уведомление о проведении общего собрания реготделения партии о выдвижении кандидата на выборах, датированное 31 мая. На конверте уведомления указана дата отправки — 2 июня. В избиркоме поясняют, что партии «обязаны извещать избирательную комиссию о мероприятиях, связанных с выдвижением своих кандидатов» за день до проведения и допускать на них представителей избиркома. Сергей Столпак уже пытался участвовать в выборах губернатора Оренбуржья в 2014 году, однако также получил отказ в регистрации.

Выборы губернатора Оренбургской области состоятся 8 сентября текущего года. Сейчас обязанности главы региона исполняет председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер.

Один из кандидатов, который может составить конкуренцию Денису Паслеру, является первый секретарь обкома КПРФ, депутат законодательного собрания Оренбургской области Максим Амелин. Он известен в регионе также по рекламному бизнесу. Так, по данным «СПАРК-Интерфакс», господин Амелин является директором и совладельцем ООО «Елена2001», ООО «Елена –2002», ООО «СОЮЗ-А», ООО «СОЮЗ-ПРИНТ», ООО «Типография СОЮЗ». Основной вид деятельности компаний — деятельность рекламных агентств. Кроме того, Максим Амелин является совладельцем региональной общественной организации «Комитет по защите прав ­граждан».

«Ни Петр Капишников, ни Сергей Столпак не собрали подписи. Насколько известно, Капишников начал собирать подписи, собрал мало, соответственно, его не зарегистрировали. Максим Амелин действительно собрал подписи. Одна оказалась спорная, но все равно зарегистрировали, подошли лояльно. Он, конечно, выглядит более или менее адекватным кандидатом среди остальных»,— говорит политтехнолог Кирилл Шкилев.

Политолог Татьяна Денисова подчеркивает, что «реальная политическая конкуренция будет между Денисом Паслером и КПРФ». «Электорату Паслера замечают, что его кандидат ответственен за непростую социально-экономическую ситуацию. Причем в большей степени это недовольство партией, кандидатом которой он является — „Единая Россия“. При этом у противников и сторонников Паслера есть понимание, что у него высокий уровень профессиональной подготовки, опыт работы руководителем регионального правительства. Максима Амелина не назовешь ветераном коммунистического движения, но его политический вес будет подстраховываться стабильной поддержкой электората КПР.Оба они выходцы из бизнеса. Безусловно, очень разного»,— подчеркивает Татьяна Денисова.

Эксперты прогнозируют, что Денис Паслер наберет на выборах губернатора порядка 40–70% голосов. «Денис Паслер может набрать около 70%. О каких-то серьезных процентах у оппонентов говорить уже не стоит. Свой ядерный ректорат КПРФ Максим Амелин конечно соберет, если будет вести активную кампанию. Остальные не появляются на публике, но они ведут предвыборную агитацию, висят наружные щиты, баннеры, плакаты. Какая-то кампания ведется. Но вряд ли они соберут больше 2–4%. Сергей Яцына не так давно руководит реготделением партии «Справедливая Россия» и в глазах ректората он не ассоциируется с ней, тем более, он живет в городе Гай. Может, там наберет определенное количество голосов. Но вряд ли он соберет много по области»,— отмечает Кирилл Шкилев.

«Дениса Паслера до назначения врио с Оренбургской областью ничего не связывало, и полагаю, в текущих экономических и политических условиях это можно рассматривать и как плюс: отсутствие встроенности в отношения в регионе, в том числе и коррупционные, всегда помогает назначенному управленцу выстроить свои границы и правила игры, при наличии должного качества харизмы. Паслер предположительно может получить до 40% голосов, в том числе и за счет того, что за действующего, пусть и врио, главу региона всегда автоматически голосует 5–10% электората, просто видя в бюллетене знакомую фамилию. Тем более что 8 августа Владимир Путин провел рабочую встречу с Паслером, это сильная поддержка кандидата от „ЕР“»,— считает эксперт ГК «Алор» Алексей Антонов.

По мнению эксперта, «ключевое, что нужно региону — создание рабочих мест». «Например, на „Ормето-ЮУМЗ“, в котором восстановление идет, но медленно, многие цеха до сих пор не работают, а ведь это около 3000 человек без работы. Есть надежда, что Паслер за счет сотрудничества с Газпромбанком сможет эту проблему решить. Подобных предприятий в регионе около 10. Следующая по важности проблема — 26 тыс. км дорог, которые только на треть соответствуют нормам. Полагаю, что на стороне Паслера еще и молодость, а на стороне, например, КПРФ — фактор протестного голосования, который может активизироваться осенью и в регионах в связи с протестными настроениями в Москве»,— говорит Алексей­ ­Антонов.

Ани Айвазян