Грузинский ВВП вырос на инвестициях

Грузия испытала глубокий кризис после распада СССР, но проведенные в начале 2000-х годов реформы позволили создать благоприятный деловой климат — один из лучших среди стран с переходной экономикой. Такой вывод сделали эксперты Аналитического центра (АЦ) при правительстве в исследовании «Грузия: особенности экономического роста». Они указывают, что в сравнении с 1990 годом реальный ВВП в стране к 1994 году сократился на 72,5% (для сравнения: в Армении — 53,4%, в Азербайджане 52,5%, на Украине — 45,6%). На 2018 год Грузия пока не смогла достичь показателей объема реального ВВП советского периода (наряду с Украиной, см. график). Впрочем, это может произойти уже в 2019-м (плюс 2,7% к показателю 1990 года).

Сейчас Грузия является одной из наиболее привлекательных стран для инвестиций, отмечают в АЦ. В рейтинге Doing Business Всемирного банка Грузия занимает шестое место среди 190 стран по условиям ведения бизнеса. Это является лучшим результатом среди постсоветских стран (Россия по этому показателю — на 31-й строчке). Отмечается, что создание благоприятной деловой среды в стране стало возможно благодаря экономическим реформам, проведенным в начале 2000-х. В частности, в результате фискальной реформы количество налогов в Грузии снизилось с 22 до восьми, были снижены ставки налогов на прибыль и на добавленную стоимость. Среди мер по упрощению работы бизнеса — сокращение сроков создания новых компаний до трех дней. В результате реформ, признанных Всемирным банком лучшими на постсоветском пространстве, ежегодные темпы прироста ВВП в 2004–2007 годах составляли 9,3%. Во многом это связано с увеличением прямых иностранных инвестиций в экономику Грузии, которые выросли с $334,9 млн до $1,9 млрд — с 8,4% ВВП до 18,5% ВВП соответственно.

В то же время, отмечают в АЦ, с 2013 года в стране фиксируется замедление роста экономики до 2,8–4,8% — что, впрочем, является неплохим показателем для постсоветских стран. При этом аналитики, как сказано в исследовании, расходятся в оценке дальнейшего роста ВВП Грузии — в 2019 и 2020 годах. По прогнозу МВФ, показатель в этом году снизится на 0,1 процентного пункта, до 4,6%, но вырастет до 5% в 2020-м. Во Всемирном банке ускорение экономики Грузии прогнозируют на уровне 4,6%, 4,8% и 5% в 2019–2021 годах.

Диана Галиева