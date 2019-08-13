Мэрии Уфы готовят санкции

Компания «Берег», связанная с депутатом горсовета Уфы, предпринимателем Артуром Хазигалеевым, выдвинула претензии мэрии, не возместившей компании 90 млн руб. убытка. Истец обратился в арбитражный суд с иском, в котором требует обязать мэрию в соответствии с Бюджетным кодексом заблокировать ее счета, включая счета районных администраций до полного погашения долга. В мэрии разбирательство пока не прокомментировали. По словам Артура Хазигалеева, городские чиновники предлагали ему подождать оплаты долга пять лет, но такой вариант его не устроил. Юристы считают, что «Берег» выбрал правильную тактику защиты своих интересов.

ООО «Берег», аффилированное с предпринимателем, депутатом горсовета Уфы Артуром Хазигалеевым (владеет заводом «Озна», торговым центром «Башкортостан» и другими активами), обратилось в арбитражный суд Башкирии с иском о признании незаконным бездействия администрации города. В компании (копия иска есть в распоряжении “Ъ”) отмечают, что вопреки Бюджетному кодексу РФ городские власти с августа 2018 года не исполняют решение арбитражного суда, взыскавшего в пользу «Берега» 161 млн руб. убытка.

Как следует из заявления, администрация погасила только часть задолженности. В декабре 2018 года она перевела «Берегу» 70 млн руб. и осталась должна еще около 90 млн руб. Несмотря на то, что задолженность не погашена в течение трех месяцев после получения исполнительного листа, администрация продолжает проводить расходные операции. Согласно Бюджетному кодексу она должна была приостановить все операции по лицевым счетам, включая счета 20 структурных подразделений и районных администраций, отмечает истец.

Компания просит суд признать эти действия администрации незаконными и обязать до полной оплаты долга приостановить операции по ее счетам, в том числе финансового управления, управлений образования, капитального строительства и другим.

Исковое заявление зарегистрировано судом 6 августа. Дата рассмотрения пока не определена.

«Берег» направил в суд также иск о взыскании с администрации 1,8 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами с 4 декабря 2018 по 9 января 2019 года и с 18 июня по 5 августа текущего. Рассмотрение дела назначено на 4 сентября.

Как сообщал „Ъ“, «Берег» в 2014 году купил на торгах мэрии за 67 млн руб. право развития квартала площадью 9,3 га, ограниченного проспектом Юлаева, улицами Айской, Бакалинской и Мингажева, и заказал проекты планировки и межевания этой территории за 11,35 млн руб. В 2015 году мэрия, не уведомив компанию, отдала часть этого квартала — 4,4 тыс. кв. м земли на углу улиц Айской и продолжения улицы Бакалинской — местному представительству Республики Дагестан для строительства национального культурного центра. «Берег» планировал на этом участке четыре многоквартирных дома. Размер упущенной выгоды был оценен арбитражным судом в 83 млн руб. Спор о взыскании убытков «Берега» с мэрии дошел до Верховного суда России. Суды заняли сторону компании.

Артур Хазигалеев сообщил „Ъ“, что попытки получить выплаты от мэрии без суда результата не имели. «Город, заплатив 70 млн руб., пояснил, что возвращает стоимость платы за право на развитие территории. Остальную сумму власти платить не хотят: мотивированные решения судов их не устраивают»,— отметил бизнесмен. Он добавил, что городские чиновники, в свою очередь, предлагали ему заключить мировое соглашение, предполагающее оплату долга в течение пяти лет. «Но эти условия не устроили меня. Я не готов ждать пять лет»,— отметил собеседник.

В мэрии вчера получить комментарии не удалось: в администрации был выходной день.

Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров полагает, что суды, скорее всего, удовлетворят иски компании. «Исполнение госструктурами исполнительных листов — это хроническая проблема. Взыскание с республиканских и федеральных учреждений, как правило, проходит проще: казначейство старается действовать достаточно четко и может реально блокировать счета. Но муниципалитеты и их финансовые управления тянут с исполнением как можно дольше, так как реальная ответственность за просрочку для чиновников не предусмотрена. Компания выбрала правильную тактику понуждения муниципальных властей к возврату долга. Удовлетворение исков позволит в будущем дополнительно взыскивать неустойку и штрафы, что может стимулировать должника заплатить по счету»,— отметил собеседник.

«Судебная практика на стороне истца,— соглашается директор „Юрмашбюро“ Дмитрий Иванов.— Возможно, в суде возникнет спор по поводу отчета трехмесячного срока оплаты. Но, скорее всего, суд придет к выводу, что мэрия должна была заплатить еще прошлым летом».

Булат Баширов