Ход свиньей

Имущество некогда крупного башкирского производителя свинины — группы АПК «Максимовский» семьи предпринимателя Элиота Данилофф должно быть выставлены на продажу. Такое решение принял арбитражный суд Башкирии, рассмотрев соответствующее заявление Россельхозбанка. В банке оценивают задолженность пяти предприятий группы в 1,13 млрд руб. и 750 тыс. евро. Часть компаний группы уже находятся в процедуре банкротства. Крупные производители свинины заявляют, что активы группы не представляют для них интереса.

Арбитражный суд Башкирии взыскал с пяти предприятий группы АПК «Максимовский» — компаний «Торговый дом „Максимовский“», ООО «Басхан-агро», «Торговый дом „Максимовское мясо“», АО «АПК „Максимовский“» и АО «Максимовский свинокомплекс-3» 1,13 млрд руб. и 750 тыс. евро задолженности по кредитам, привлеченным в банке в 2008-2016 годах. В сумму взыскания, как следует из мотивировочной части решения суда, опубликованной 7 августа, вошел основной долг, проценты и неустойка. По требованию банка суд также обратил взыскание на заложенное имущество должника и поручителей — недвижимость, оборудование, транспортные средства, в том числе расположенные на недостроенной площадке «Максимовского свинокомплекса-3». Активы должны быть выставлены на публичные торги по залоговой стоимости. В материалах дела она оценивается в сумму около 80 млн руб.

В феврале арбитражный суд республики взыскал с торговых домов «Максимовский» и «Максимовское мясо», «Басхан-агро», «Аургазинский свинокомплекс», АПК «Максимовский», ООО «Максимовский свинокомплекс» и АО «Максимовский свинокомплекс-3» солидарно более 80 млн руб. и 88,12 тыс. евро по кредитным договорам 2008-2016 годов, в апреле — еще более 80 млн руб. долга по девяти кредитам 2012-2015 годов и договорам поручительства, подписанным до 2017 года. Тогда же суд наложил взыскание на залоговое имущество этих компаний — производственную недвижимость, оборудование, сельскохозяйственных животных.

АПК «Максимовский» до недавнего времени был крупным производителем мяса свинины мощностью около 9 тыс. т в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами головного предприятия холдинга являются компании Fangrisco trading limited (Кипр) и Hudson River Master Fund Limited (Каймановы острова). Участники рынка в 2016 году называли бенефициаром группы американского предпринимателя российского происхождения Элиота Данилофф. Третьим лицом к разбирательству с банком привлекался его брат Игорь Данилов. Предприятия группы расположены в поселке Максимовка под Уфой, в Аургазинском, Бирском и Чишминском районах. В последние годы крупнейшим производителем свинины в Башкирии стала группа «Таврос», мощности которой, по информации минсельхоза республики, рассчитаны на производство 60 тыс. т мяса в год.

Генеральный директор АПК «Максимовский» Николай Аносов вчера от комментариев отказался. Игорь Данилов не ответил на телефонные звонки.

В отношении трех предприятий группы — ООО «Максимовский свинокомплекс», АО «Аургазинский свинокомплекс», ЗАО «Максимовское мясо» начата процедура банкротства. Первые два предприятия перевели регистрацию в Нальчик (Кабардино-Балкария). Однако в начале августа арбитражный суд Кабардино-Балкарии вернул банкротное дело «Максимовского свинокомплекса» в Башкирию, указав, что перерегистрация компании в другой регион не сопровождалась переводом туда же производства, сотрудники предприятия и его имущество находятся в Башкирии, равно как и подавляющее большинство кредиторов.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин отмечает, что цель «банкротного туризма», который сопровождается изменением места регистрации компаний, — затруднить участие кредиторов в деле о несостоятельности. Он отмечает, что практика передачи таких дел в «домашний» регион уже сформировалась.

Заместитель министра сельского хозяйства Башкирии Ревнер Байтуллин вчера сообщил „Ъ“, что предприятия группы АПК «Максимовский» не работают около года. О привлечении в них инвестора речь не идет, отметил чиновник.

По мнению участников этого рынка, с продажей активов, находящихся в залоге у банка, у группы могут возникнуть сложности. По словам заместителя генерального директора группы «Таврос» Рината Зайнуллина, в компании изучали объекты группы в Уфимском и Благовещенском районах. «Нас они не заинтересовали. Они построены на базе старых ферм и не соответствуют нашим технологиям и производственному циклу»,— сказал собеседник.

Наталья Павлова, Влада Шипилова