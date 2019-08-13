Развитые регионы остановились в росте

Аналитический центр (АЦ) при правительстве посвятил отдельный раздел своего июльского бюллетеня о текущих тенденциях российской экономики анализу региональной динамики промышленного производства. Особенностью этого исследования является методология АЦ, которая делит регионы на четыре большие группы (высокоразвитые, развитые, средне- и менее развитые) и на девять подгрупп, характеризующих особенности экономической специализации регионов.

Оказалось, что в первом полугодии 2019 года промышленность в годовом выражении росла во всех типах регионов — кроме развитых с опорой на обрабатывающую промышленность и менее развитых аграрных. В первом случае промпроизводство в целом снизилось на 0,2%. В эту группу АЦ, в частности, включает Челябинскую, Ленинградскую и Иркутскую области. В менее развитых аграрных регионах снижение промышленного выпуска на 5,4% произошло из-за сжатия в обработке на 10,2%, вызванного снижением этого показателя в Дагестане на 27,4%. Падение в этой республике оказалось фактически фронтальным. В частности, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, упало на 64,7%, прочих транспортных средств и оборудования — на 51,2%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки,— на 22,6%.

Среди растущих групп регионов темпы прироста выпуска составляли от 2,1% в регионах с диверсифицированной экономикой до 7,4% в финансово-экономических центрах. В последнем случае прирост промышленного производства в Москве составил 7,1%, в Санкт-Петербурге — 4,9%, а в Московской области — 10,8%. Снижение выпуска в добывающей промышленности финансово-экономических центров на 20,9% произошло за счет его сокращения в Санкт-Петербурге на 26,5%.

Отметим, что в 2018 году, согласно классификации регионов АЦ, быстрее всего рос выпуск промышленности в тех же финансово-экономических центрах (на 8,3% в годовом выражении) и в регионах с сырьевой экспортно-ориентированной экономикой (на 5,6%). Среди последних лидером роста промпроизводства оказался ЯНАО (на 17%) за счет выхода на плановую мощность завода «Ямал СПГ». Лидером же падения выпуска в менее развитых аграрных регионах была Карачаево-Черкесия (за счет снижения в обработке на 18,4%).

Алексей Шаповалов