Объем работ по реконструкции инженерных сетей в Петербурге увеличат

Власти Петербурга намерены увеличить объем работ по реконструкции и модернизации городских инженерных сетей. В текущем году в план подготовки к отопительному сезону включены 15 ТЭЦ, 674 котельных и более 65 тыс. км инженерных сетей. Готовность объектов к отопительному сезону в настоящее время составляет 85%.

Как заявил врио губернатора города Александр Беглов, нужно, чтобы «все планы по модернизации сетей нашли свое отражение в бюджете следующего года».

Что касается текущей подготовке зиме, то господин Беглов потребовал уделить внимание тем участкам сетей, где ранее уже были аварии. Работы вблизи детсадов и школ должны быть завершены к сентябрю.

Напомним, что Смольный за счет перечисления 1,5 млрд руб. нарастил свою долю в АО «Теплосеть СПб» до 28,4%. До этого доля города в капитале компании составляла 25,003% против 74,999% у ПАО «ТГК-1».