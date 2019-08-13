Тарифы отключают от повышения

Промышленность и крупный бизнес получили шанс избежать повышения тарифов на передачу электроэнергии. К спорам вокруг тарифной реформы, которая грозит промышленности дополнительными расходами, оцениваемыми в 369 млрд руб., подключился первый вице-премьер Антон Силуанов. Как следует из разработанной по его поручению оценки Минэкономики, дифференциация тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК) и оплата резерва мощности, на которых настаивают Минэнерго и «Россети», негативно скажутся на экономике страны — при самом пессимистичном сценарии совокупные потери могут достичь 686 млрд руб.

Минэкономики отправило в правительство негативную оценку социально-экономических последствий от введения дифференциации единого тарифа Федеральной сетевой компании (подконтрольна «Россетям», управляет магистральными электросетями) и оплаты резерва электросетевой мощности. Эти меры являются частью реформы электросетевых тарифов, которую поддерживают Минэнерго, «Россети» и профильный вице-премьер Дмитрий Козак, но критикуют другие регуляторы и участники рынка. Они пожаловались первому вице-премьеру Антону Силуанову, который и поручил Минэкономики провести оценку. Министерство заключило, что введение платы за резерв мощности приведет к замедлению экономики и многомиллиардным потерям потребителей.

Суть спорной повестки — к 2024 году потребители должны перейти на полную оплату зарезервированной за ними, но простаивающей трансформаторной мощности либо отказаться от нее. Также «Россети» хотят повысить тариф для крупной промышленности, напрямую подключенной к магистральным сетям,— в два раза за семь лет. Письма Дмитрию Медведеву с просьбой отказаться от этих идей писали металлурги и нефтяники, но премьер на встрече с главой «Россетей» Павлом Ливинским 28 июня согласился ускорить принятие изменений.

Объем простаивающих сетевых мощностей в 2019 году Минэнерго оценивает в 101 ГВт (65%). Даже если бизнес будет быстро отказываться от этих излишков, плата для потребителей, по оценке Минэкономики, вырастет на 221 млрд руб. до 2024 года. Если же переход будет медленнее (год для 80% потребителей и два года — для остальных), плата увеличится на 394 млрд руб. Для описания эффекта от дифференциации единого тарифа ФСК Минэкономики пользуется оценкой Минэнерго — совокупная нагрузка на бизнес вырастет на 45 млрд руб. за 2020–2024 годы. В целом обе меры, по оценке Минэкономики, увеличат тарифную нагрузку на бизнес в базовом сценарии на 369 млрд руб., или 79 млрд руб. в год. Совокупный объем платежей энергорынка в 2019 году достигает 2,59 трлн руб.

В базовом прогнозе эти меры замедлят рост ВВП на 0,083% к 2024 году, в наихудшем — на 0,095%. Объем производства в энергоемких отраслях снизится на 0,137–0,145% (в негативном сценарии — на 0,157–0,166%). Совокупные потери экономики в 2020–2024 годах составят 577 млрд руб. (в ценах 2019 года) в базовом и 686 млрд руб. в негативном варианте. Инвестиции промышленности могут сократиться на 0,16% и 0,18% соответственно к 2024 году.

По оценке Минпромторга, чью позицию в своем письме приводит Минэкономики, если инициативы «Россетей» и Минэнерго будут приняты, прирост платежей потребителей составит не менее 138 млрд руб., что снизит физический объем промпроизводства на 0,5 процентного пункта, стоимость продукции вырастет на 5–9%. Минстрой считает, что реформа электросетей поднимет стоимость электроэнергии для коммунальных предприятий в два с половиной раза до 2025 года. Это может потребовать компенсации из бюджета, а также снизит инвестиции коммунальщиков на 40%. ФАС полагает, что дифференциация тарифа ФСК спровоцирует промышленность уходить из единой сети, это снизит потребление, нарастит перекрестное субсидирование и повысит тарифы. Служба предлагает вводить оплату резерва мощности поэтапно и только в местах, где существует дефицит сетевой мощности, но есть спрос на нее. В ФАС “Ъ” подтвердили свою позицию.

Гендиректор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев отмечает, что отказ от сетевых инициатив защитит промышленность, коммуналку и бюджетников, поможет достижению национальных целей и «принудит сетевую монополию наконец заниматься собственной эффективностью, а не отъемом ресурсов у других секторов».

В Минэкономики, Минэнерго, Минстрое, «Россетях», ФСК и аппарате первого вице-премьера “Ъ” не ответили. В Минпромторге запрос переадресовали в Минэнерго. По оценке ассоциации «Русская сталь», дифференциация тарифа ФСК повысит платежи черной металлургии на 10 млрд руб. в год и сделает нерентабельным производство, например, сортового проката. Резерв мощности повысит стоимость услуг по передаче электроэнергии на 80–200%. В РСПП считают, что услуги по передаче могут подорожать еще сильнее — на 400%, допнагрузку там оценивают в 140 млрд руб.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» подчеркивает, что введение платы за резерв логично с точки зрения экономически обоснованного отражения затрат на энергоснабжение потребителя, но, по сути, промышленности предлагают одновременно платить полную стоимость содержания сетей и параллельно продолжать субсидировать тарифы для населения. «Вместе с растущим бременем от программ поддержки ВИЭ, модернизации старых ТЭС и т. д. единая энергосистема из источника бесперебойной поставки электроэнергии превращается в источник бесперебойного роста тарифной нагрузки на промышленность и стимулирует болезненный, но очевидный уход на собственную генерацию»,— говорит аналитик.

Татьяна Дятел