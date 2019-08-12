Алексей Швед не поедет в Китай Лидер сборной России по баскетболу из-за травмы не поможет ей на чемпионате мира

Лидер сборной России по баскетболу Алексей Швед не примет участия в стартующем в конце августа в Китае чемпионате мира. Углубленное медобследование, которое прошел защитник «Химок», выявило у него повреждение голеностопа. На ближайшие четыре недели Шведу прописана индивидуальная программа восстановления.

Сборная России по баскетболу, которой уже 31 августа предстоит старт на чемпионате мира (подопечные Сергея Базаревича сыграют с командой Нигерии), вынуждена будет обходиться на турнире без своего лучшего игрока, защитника «Химок» Алексея Шведа. Как сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ), «Швед не прошел углубленное медицинское обследование из-за травмы голеностопа». «У игрока зафиксирован парциальный разрыв плантарной фасции. Игрок не допущен до тренировочного процесса на ближайшие четыре недели, ему прописана индивидуальная программа восстановления»,— отметили в РФБ.

«Даже подумать не мог, что пропущу чемпионат мира. Я очень расстроен. Летом я работал по индивидуальной программе и в отпуске, и в последние три недели в Белгороде. Голеностоп меня беспокоил при высоких физических нагрузках, но становилось легче, и я рассчитывал, что успею восстановиться к приезду в сборную,— сказал сам баскетболист.— К сожалению, медосмотр я не прошел, врачи не допустили меня до тренировок. Я сразу позвонил главному тренеру сборной Сергею Базаревичу.

Понимаю, что на меня в сборной рассчитывали. В ближайший месяц буду лечиться и заниматься под присмотром врачей в Химках».

Отметим, что это уже не первая потеря сборной России. Ранее было объявлено о том, что в Китае национальной команде не смогут помочь защитники «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хвостов и Иван Ухов. Кроме того, центровой «Химок» Тимофей Мозгов тоже не успевает восстановиться к старту первенства. Впрочем, учитывая, что он пропустил целый сезон, неожиданностью это не стало.

На мировом первенстве сборная России попала в группу B с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.

Арнольд Кабанов