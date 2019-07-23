Российские баскетболисты двинулись на Китай

Сборная России по баскетболу приступила к подготовке к чемпионату мира, который стартует в конце августа в Китае. Главный тренер команды Сергей Базаревич вызвал для участия в подготовительном сборе 21 баскетболиста. Среди них нет Тимофея Мозгова, который не успевает восстановиться после травмы колена. Впрочем, он уже давно травмирован, так что сборной не придется что-то менять в своей игре.

Сборная России по баскетболу приступила к активной фазе подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Это уже вторая фаза отбора претендентов в главную команду. Ранее состоялся традиционный сбор для молодых игроков, по итогам которого сразу четыре баскетболиста — Григорий Мотовилов, Александр Платунов, Андрей Сопин и Андрей Лопатин — вошли в официальный список кандидатов в сборную.

Всего главный тренер команды Сергей Базаревич вызвал на сбор в Новогорске 21 игрока.

Участники сборов в Новогорске Защитники Форварды Центровые Евгений Бабурин («Нижний Новгород») Семен Антонов (ЦСКА) Джоэл Боломбой (ЦСКА) Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань») Никита Балашов («Восток-65») Артем Забелин («Парма») Михаил Кулагин (ЦСКА) Евгений Валиев («Химки») Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань») Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье») Андрей Воронцевич (ЦСКА) Артем Клименко (УНИКС) Александр Платунов («Парма») Андрей Зубков («Зенит») Андрей Сопин (ТЕМП-СУМЗ-УГМК) Сергей Карасев («Химки») Иван Ухов (ЦСКА) Никита Курбанов (ЦСКА) Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань») Андрей Лопатин (ЦСКА) Алексей Швед («Химки») открыть таблицу в новом окне

Отметим, что Алексей Швед пока не присоединился к команде. Впрочем, в Российской федерации баскетбола (РФБ) заверили в том, что лидер сборной прибудет в Новогорск в ближайшее время.

«Рады всех видеть. К сожалению, есть травмированные, чье состояние мы будем оценивать по ходу сбора. Первая тренировка, как обычно, прошла на хороших эмоциях. Посмотрим, что будет дальше, но пока те, кто приехал, находятся в неплохой для начала сбора форме»,— заявил Сергей Базаревич. Он также прокомментировал итоги состоявшейся в воскресенье жеребьевки квалификации чемпионата Европы 2021 года — за место на Евробаскете российская команда поспорит со сборными Италии, Северной Македонии и Эстонии. «Все зависит от того, кто будет играть. Что у нас, что у соперников. Силу команд теперь трудно оценивать даже на бумаге. Особенно с учетом того, что в следующем сезоне в Евролиге выступят три российских клуба (ЦСКА, “Химки”, “Зенит”.— “Ъ”). Кто кого отпустит, как это будет работать, пока неизвестно»,— считает господин Базаревич.

В списке вызванных не оказалось центрового Тимофея Мозгова, что было ожидаемо, поскольку он не играет уже год из-за травмы колена. В результате в начале июля клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» отчислил его из команды. Но причитающиеся за последний год контракта $16 млн Мозгов все равно получит. Правда, с рассрочкой на три года.

«Мозгов нужен нам, но он мог бы нам помочь на чемпионате мира, только если был бы здоров. Сейчас же ему нужно восстанавливаться, набирать форму»,— прокомментировал ТАСС отсутствие Мозгова президент РФБ Андрей Кириленко.





Среди не попавших в сборную также разыгрывающий Дмитрий Хвостов. Защитник, недавно перебравшийся в «Зенит» из «Локомотива-Кубани», весной перенес операцию на колене и тоже не успевает восстановиться к старту чемпионата мира.

Сбор займет месяц. В программу подготовки помимо тренировок в Новогорске включено участие в ряде турниров: в Москве (2–4 августа; соперники — сборные Иордании и Ирана), Вероне (8–10 августа; Венесуэла, Италия и Сенегал) и Эспоо (17–18 августа; Литва и Финляндия). В Китай команда отправится 23 августа и там до начала чемпионата мира сыграет с командами Аргентины и Испании.

На мировом первенстве сборная России попала в группу B с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии. Первый матч россияне проведут уже 31 августа против нигерийцев. Согласно котировкам bwin, шансы россиян на первое место в группе оцениваются с коэффициентом 2,4. Чуть выше котируются аргентинцы — 1,85. Нигерия и Южная Корея получили коэффициенты 7 и 251 соответственно.

Арнольд Кабанов