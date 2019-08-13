Пепелищу не будет сноса

Прокуратура Центрального района Челябинска организовала проверку по факту пожара в доме Пчелина на улице Труда, 56, построенном в XIX веке. В результате возгорания полностью уничтожен второй деревянный этаж объекта культурного наследия. Надзорное ведомство выясняет, соблюдалась ли техника безопасности при проведении реставрационных работ. Специалисты управления МЧС России по региону не исключают, что особняк могли поджечь. В госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области сообщили, что ремонтные работы в доме Пчелина велись без разрешения. Теперь владелец обязан восстановить прежний вид здания, возможность сноса объекта не обсуждается. По оценкам экспертов, реконструкция может обойтись в 10 млн руб.



Прокуратура Центрального района Челябинска инициировала проверку по факту пожара на объекте культурного наследия регионального значения «Доходный дом Д.Я. Пчелина», который произошел в ночь с 9 на 10 августа. В результате возгорания уничтожен почти весь второй этаж здания XIX века и купол со шпилем. Первый каменный этаж и брандмауэр уцелели. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, проверка проводится в отношении организации, выполнявшей ремонтно-реставрационные работы в историческом здании, а также в отношении собственника дома на предмет соблюдения законодательства об объектах культурного наследия. Помимо этого, сотрудники прокуратуры проверят соблюдение лицензионного законодательства.

В управлении МЧС России по Челябинской области не исключают версию поджога, поскольку уничтожение здания в центре города могло быть выгодно застройщикам. Также в качестве возможной причины возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем. На объекте не было круглосуточной охраны, в доме часто видели людей без определенного места жительства. В 2014 году бродяги уже устраивали в особняке пожар, но его удалось быстро потушить, обошлось без разрушений. В этот раз, по информации чрезвычайного ведомства, огнем уничтожено 300 кв. м здания.

Исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова сказала, что решать дальнейшую судьбу сгоревшего дома будет госкомитет охраны объектов культурного наследия региона. «Это объект культурного наследия, он относится к полномочиям комитета по охране памятников культурного наследия Челябинской области. Это полномочия субъекта, нужно задать вопрос этому комитету»,— прокомментировала Наталья Котова.

По словам исполняющего обязанности госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александра Баландина, собственник исторического здания готовился к реставрации объекта, но разрешения на это не получил. «В июле был визуальный осмотр объекта. Деревянные конструкции были в неудовлетворительном состоянии. На момент осмотра работы на объекте не велись, но имелись признаки выполнения работ, снаружи были установлены строительные леса. Собственник нам объяснил, что заготавливает столярные изделия для будущего ремонта. Он сказал, что никаких огневых работ не велось, электричества на объекте не было. Мы разрешения на реставрацию не давали»,— отметил господин Баландин. Чиновник рассказал, что здание будет восстановлено за счет владельца, возможность сноса объекта не рассматривается. «Мы с собственником беседовали уже, однозначно, объект будет восстанавливаться, этот объект в реестре объектов культурного наследия. Мы будем требовать восстановления, на участок наложено обременение, исключить его из реестра невозможно»,— подчеркнул Александр Баландин.

Координатор краеведческой группы «Архистраж» Юрий Латышев считает, что восстановление дома Пчелина обойдется собственнику примерно в 10 млн руб. «Вся часть каменная сохранилась, сгорели, к сожалению, наличники и другие деревянные детали, которые они в своей мастерской очень аккуратно изготовили. Здание нужно восстановить, и строители настроены, чтобы восстановить. Надо сруб новый делать»,— отмечает краевед.

Источник “Ъ-Южный Урал” сообщает, что дом Пчелина фактически принадлежит известному челябинскому бизнесмену Александру Карелину. Согласно информации в системе «Правосудие», собственником здания является Александр Кузнецов. В 2018 году Центральным районным судом он был трижды привлечен к административной ответственности за ненадлежащее обращение с объектом культурного наследия. Ранее дом действительно принадлежал семье Александра Карелина через компанию «АлексА». Сведений о том, что господин Карелин продолжает распоряжаться объектом, нет. По данным «СПАРК-Интерфакс», несколько аффилированных с ним компаний возглавляет некий Игорь Кузнецов, у него такое же отчество, как и у нынешнего владельца дома Пчелина — Александрович.

По информации «Архистража», полукаменный (второй этаж из дерева) дом на улице Труда, 56 (ранее Сибирской) был построен в период с 1874 по 1882 год на участке крестьянина Дмитрия Пчелина. Он был выполнен в эклектичном стиле с элементами русского зодчества и раннего модерна.

Карина Кальярова