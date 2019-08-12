Краснодарское ООО «Клаас» сократило убыток в 2018 году почти в десять раз

Предприятие, занимающееся сборкой крупногабаритной техники в пригороде Краснодара, ООО «Клаас» отчиталась о своих финансовых результатах за прошлый год. Так, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка общества за 2018 год составила 10,1 млрд руб., что на 1,5 млрд руб. больше, чем в 2017 году. В то же время убыток компании в 2018 году составил 36,7 млн руб., что почти в десять раз меньше, чем годом ранее (341,8 млн руб.). На 500 млн руб. также снизилась кредиторская задолженность предприятия (с 2 млрд руб. в 2017 году до и 1,5 млрд руб. в 2018-м).

Ранее сообщалось, что ООО «Клаас», дочернее предприятие германского концерна, в течение следующих двух лет дополнительно вложит в краснодарский завод €8,5 млн. Сейчас на предприятии произведен трансфер технологий и осуществлен запуск российского производства практически всех ключевых комплектующих комбайна Tucano. В рамках Петербургского международного экономического форума власти Краснодарского края и зампредседателя Совета учредителей немецкого концерна «Клаас» Катрина Клаас-Мюльхойзер обсудили возможность производства на Кубани тракторов малой и средней мощности.

В 2018 году компания «Клаас» как российский производитель сельхозтехники получила более 1 млрд руб. субсидий, а Краснодарский край предоставил ей льготу по налогу на имущество, которая за три года составила 153 млн руб.

Дмитрий Михеенко