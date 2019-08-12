В Ломоносовском районе начинается строительство завода «Хакель»

Во вторник, 13 августа, на территории индустриального парка «Гринстейт» состоится торжественная церемония закладки первого камня будущего производственного комплекса АО «Хакель» (Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, 2Б).

Новый резидент индустриального парка — российское предприятие АО «Хакель» даст старт строительству производства электротехнического оборудования, устройств заземления и молниезащиты. Общая площадь, которую займет новый комплекс, составляет 11 тыс. кв.м.

Компания «Хакель Рос» основана в 2002 году в Петербурге как совместное с компанией HAKEL (Чехия) российско-чешское предприятие, выступающее официальным представительством и эксклюзивным дистрибьютором компании HAKEL в России и странах СНГ. Позже акции компании были выкуплены российскими физическими лицами, и на сегодня АО «Хакель Рос» — это 100% российское предприятие.

Компания производит устройства для защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), щитовую продукцию, компоненты для заземляющих устройств и молниезащиты, приборы контроля изоляций и т.д. С 2012 года «Хакель Рос» стала производить собственную продукцию на территории России. Приступить к строительству завода на территории Ленобласти компания планировала еще в феврале 2019 года.