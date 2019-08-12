Сегодня, 12 августа, в Свердловскую область прилетел министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны РФ Россияну Марковскую.

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа (ЦВО). В ходе рабочей поездки глава военного ведомства проверит ряд объектов Минобороны и ход выполнения гособоронзаказа на ряде предприятий ОПК уральского региона»,— сообщили в пресс-службе. Кроме этого, Сергею Шойгу представят доклады командования ЦВО и руководителей предприятий.