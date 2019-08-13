Красная армия всех новей

Флагман отечественного и континентального баскетбола ЦСКА завершил летнюю селекционную кампанию. Она получилась самой интригующей за последние годы. Армейцы расстались с целой группой лидеров, принесших им весной четвертый титул победителей Евролиги, заменив их такой же солидной по численности группой игроков с интересным и ярким бэкграундом. Новички, впрочем, не выглядят абсолютно надежной компенсацией ушедшим. Заключительным и наиболее громким приобретением ЦСКА стал лучший снайпер главного еврокубка прошлого сезона Майк Джеймс, оказавшийся ненужным переживающему перестройку «Милану».

Баскетбольный ЦСКА, победитель предыдущего розыгрыша Евролиги и безусловный флагман Единой лиги ВТБ, объявил о подписании контракта сроком на один год с американским разыгрывающим Майком Джеймсом, выступавшим в «Милане». Этой сделкой армейцы завершили летнюю селекционную кампанию, которая получилась невероятно интригующей.

В ее рамках ЦСКА покинули полдюжины баскетболистов. Формально это неэкстремальная цифра для европейского баскетбола, для которого характерна кадровая текучка. Но важно, кто оказался в числе покинувших команду. Нандо де Коло, Серхио Родригес и Кори Хиггинс были стержневыми баскетболистами, находившимися на площадке в Евролиге в среднем более 20 минут в матче, обеспечивавшими и организацию атак, и их завершение, Отелло Хантер и Алек Питерс — не ключевыми, но все-таки достаточно значимыми фигурами. По сути, их уход означал необходимость строительства менеджментом и тренером Димитрисом Итудисом новой команды.

На уход нескольких лидеров ЦСКА ответил подписанием контрактов с такой же по численности группой легионеров — Джеймс присоединился в ней к центровым Йоханнесу Фойгтманну и Косте Куфосу, а также защитникам Даррану Хиллиарду, Янису Стрелниексу и Рону Бейкеру. И это очень любопытная группа. В том смысле, что бэкграунд новичков, кажется, должен питать надеждами как тех, кто переживает за ЦСКА и рассчитывает на повторение триумфальной истории минувшего сезона, так и тех, кто переживает за оппонентов армейцев и рассчитывает на завершение длящегося уже более полутора десятилетий периода его абсолютного доминирования. И тем и другим есть чем вдохновляться.

Во всех случаях речь идет о баскетболистах с опытом игры именно на элитном уровне — небольшим или очень-очень богатым. В четырех — с Хиллиардом, Бейкером, Джеймсом и Куфосом — об игроках с опытом игры, причем свежим, не пятилетней давности, в сильнейшей лиге мира. Костас Куфос вообще провел в НБА 11 сезонов.

Но при этом чуть ли не в каждом кейсе нетрудно обнаружить что-то, заставляющее воздержаться от его оценки как стопроцентно надежного, даже помимо банальной необходимости адаптироваться к армейским схемам. У Стрелниекса и Бейкера перед переходом в ЦСКА были довольно неприятные травмы и довольно долгий простой. Ветеран Куфос в последнее время демонстрировал признаки спада, в прошлом сезоне сыграл всего в половине матчей регулярного чемпионата НБА, а на площадке проводил в среднем по 12 минут — это время резервиста.

Майка Джеймса можно вообще считать символом парадоксального пополнения. Выгодно как грандиозную селекционную удачу представить его совсем нетрудно. Джеймс появился в ЦСКА в ранге лучшего снайпера Евролиги со средней результативностью под два десятка очков за игру. И остальные основные статистические показатели у него были неплохи для острого современного плеймейкера.

Но про Джеймса следует знать кое-что еще. Например, что со своей статистикой он не помог «Милану» выйти в play-off Евролиги, то есть попасть хотя бы в топ-восьмерку. А еще, что в выходящего на рынок свободного агента, имея многолетний контракт с клубом, он превратился после того, как клуб инициировал в июле процедуру расторжения договора. Инициатива принадлежала занявшему пост наставника миланцев Этторе Мессине — не чужому человеку и для ЦСКА. Это ведь при Мессине состоялся первый в нынешнем веке взлет армейцев с титулами чемпиона Евролиги 2006 и 2008 годов. Так вот, Мессина, чтобы прояснить ситуацию с Джеймсом, выпустил специальное заявление, в котором указал, что планы, связанные с реформированием миланского состава, не оставляют тому игрового времени в будущем сезоне. Снайпер номер один Евролиги в планы матерого специалиста не вписался, в отличие от Серхио Родригеса, заключившего соглашение с «Миланом».

Алексей Доспехов