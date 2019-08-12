«Основатели проекта нашли "золотую нишу"»

Обозреватель "Ъ FM" Юрий Митин рассказывает, как бизнесмены Александр Черняк и Артем Большаков реализовали в России стартап по обмену старых смартфонов на новые и сумели заработать на этом.

Все в мире имеет свою цену. Современная экономика работает таким образом, чтобы создавать заведомо устаревающие вещи. Некоторые предприниматели находят альтернативные варианты бизнес-моделей: они ничего не создают, а пускают циклично когда-то запущенный в оборот товар и успешно делают на этом деньги.

Летом 2017 года сооснователи сервиса CarPrice Александр Черняк и Артем Большаков запустили новый проект SmartPrice. В преддверии выхода в свет очередных серий iPhone новая компания быстро привлекла к себе внимание.

Бизнес-модель стартапа строилась на простой схеме — покупатель сдает свой старый смартфон, а вместо него получает скидку на новый. Сама же компания стала зарабатывать за счет перепродажи бывших в употреблении телефонов. Изначально идею они подсмотрели у бразильских конкурентов Trocafone. Именно основатели Trocafone вложили первые $100 тыс. на развитие SmartPrice и подсказали схему работы, которая заключалась в продвижении услуги trade-in в салонах мобильной связи. Таким образом, в плюсе были все: и сервис, и салон связи, который получал себе новых клиентов, и сами клиенты, которые могли избавиться от старого и купить новый со скидкой.

Сами основатели своим проектом хотели сделать рынок поддержанной техники прозрачным и организованным. Они проверили все имеющиеся сайты с перепродажей телефонов и не нашли ни одного прямого конкурента. Они нашли «золотую нишу», где рынок использованной техники смог бы стать только их. Так почти и случилось. Централизованный сервис медленно, но верно стал отвоевывать свою долю и уже через год месячный оборот достиг 2,5 тыс. аппаратов.

Финансовые результаты

Несмотря на всеобщее недоверие населения к использованным товарам, SmartPrice менее чем за год привлек $2,5 млн инвестиций. Общий объем вложений превысил $5 млн. Среди инвесторов есть и бизнес-ангелы, и венчурный фонд ExpoCapital. В мае 2019 года компания вышла на безубыточность. В ее планах, кроме выхода в страны СНГ, запуск собственной розничной сети магазинов подержанных телефонов под брендом SmartPrice.