Обозреватель "Ъ FM" Петр Воронков рассказывает о том, чем славится столица региона Лигурия на северо-западе Италии.

Итальянская Генуя сегодня, «Мраморная синьора», как назвал когда-то город Гюстав Флобер. Сами итальянцы называют Геную гордой, блистательной. Поводов для гордости более чем достаточно. В Средние века генуэзские купцы открыли первые в мире банк и биржу. Генуя была настолько могущественной, что англичане позаимствовали здесь свой флаг. Корабли генуэзцев наводили ужас даже на пиратов.

Мало кто знает, но джинсовая ткань изобретена тоже в Генуе. По одной из легенд, именно из этой ткани были сшиты паруса флотилии Колумба. Кстати, знаменитый мореплаватель родился в Генуе, как и великий скрипач Никколо Паганини…

Если пойти на поводу у местного лигурийского патриотизма, то вы узнаете, что настоящую пиццу изобрели тоже жители этой гордой провинции. Местный правитель и мореплаватель Андреа Дориа будто бы придумал собственный рецепт общеитальянского лакомства в конце XV или в самом начале XVI века. Но при ближайшем рассмотрении лепешка, сдобренная луком и анчоусами, подозрительно напоминает здешнюю фокаччу.

Фокачча, родившаяся от бедности, — бедности лигурийцев и бедности их земель, — сегодня один из символов «дольче вита». Генуэзские женщины выпекали лепешки и шли встречать мужей на берег. После моря страстно хочется земной еды: горячих лепешек, посыпанных кольцами репчатого лука.

Лигурийская кухня — это, как говорят сами жители провинции, «кухня возвращения». Это и ностальгия по дому, и во многих случаях смесь практичности с экономностью. Хотя простые зачастую блюда с изобретенным здесь же соусом песто я бы не променял ни на какие другие деликатесы мира.