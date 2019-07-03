Морской порт Санкт-Петербург обязали изменить места погрузо-разгрузочных работ с нефтекоксом

Руководству АО «Морской порт Санкт-Петербург» поручено изменить места хранения и перегрузки нефтекокса с учетом максимальной удаленности от зоны жилой застройки. Решение было принято на совещании в Смольном.

Ранее на загрязнение воздуха в дни проведения работ по перегрузке нефтяного кокса и угля на территории 23-го причала жаловались жители жилого квартала, расположенного рядом с портом. При этом все меры, принимаемые портом для нераспространения взвести по время погрузо-разгрузочных работ, по мнению специалистов надзорных органов не позволяют в полной мере устранить оседание пыли от угля и кокса на прилегающих к порту территориях.

Для обеспечения требований с природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства АО «Морской порт Санкт-Петербург» должно разработать проект санитарно-защитной зоны.