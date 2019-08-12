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Житель Барнаула оштрафован за продажу «шпионской» техники

Барнаульский суд оштрафовал местного жителя на 30 тыс. рублей за продажу «шпионских» устройств. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю.

Согласно материалам дела, осенью 2018 года обвиняемый предложил одному предпринимателю приобрести у него технические устройства, изготовленные в виде бытовых приборов, с помощью которых можно тайно вести аудио- и видеозапись: солнцезащитные очки, брелоки, датчики противопожарной сигнализации с встроенными диктофонами и видеокамерами.

Во время сделки, о котором стало известно сотрудникам ФСБ, продавца «шпионской» техники задержали. В отношении него было заведено уголовное дело по ст. 30 и 138.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт специальных технических средств для негласного получения информации). Подследственный полностью признал вину, что в суде было засчитано как смягчающее обстоятельство.

Илья Николаев


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