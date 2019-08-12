Главой ГУММиД назначили бывшего гендиректора «Нижегородавтодора»

Исполняющим обязанности генерального директора Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде (ГУММиД) с 12 августа назначен Михаил Суворов, сообщает пресс-служба администрации города. Занимавший ранее эту должность Александр Мякинин покинул пост по собственному желанию, проработав менее года.

Михаил Суворов родился в 1967 году, его квалификация – инженер-строитель промышленного и гражданского строительства. По данным «СПАРК-Интерфакс», ранее господин Суворов возглавлял ОАО «Нижегородавтодор», нижегородское муниципальное предприятие «Ремонт и эксплуатация дорог Ленинского района» и муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство».

Анастасия Еремина