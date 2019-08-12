Проект нового стационара краевой психиатрической больницы оценили в 24 млн рублей

Краевое минзакупок объявило конкурс на разработку проектно-сметной документации на строительство нового корпуса краевой психиатрической больницы.

Как указано в техническом задании, стационар на 260 коек круглосуточного пребывания с отделением реанимации и интенсивной терапии на шесть коек необходимо построить в микрорайоне Банная гора, на территории краевой психиатрической больницы. Общая площадь нового здания составит от 11 тыс. до 15 тыс. кв. м. Период выполнения работ — 180 дней со дня заключения контракта.

Максимальная цена контракта определена в 24,8 млн руб. Заявки рассмотрят 13 сентября.