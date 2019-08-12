В Саратове прошла выставка «Строительные ресурсы»

В фойе здания правительства Саратовской области состоялась выставка с участием 15 предприятий строительных компаний (АО «Шэлдом», ООО «Кронверк», ЗАО «Производственное предприятие «ЖБК 3») и организаций, работающих в сфере телекоммуникационных услуг. Часть выставки была занята предприятиями, производящими строительные материалы. Также на выставке присутствовали производители оконных конструкций и отопительных систем.

Там же произошло награждение победителей конкурса профессионального мастерства в честь празднования Дня строителя.

В нем приняло участие 27 организаций строительного комплекса области. Результаты оценивались по 15 номинациям.

Лучшей «строительной организацией с годовым объемом выполненных работ более 60 млн руб.» стало ООО «ВолгаНефтетранс», а «лучшей организацией в сфере строительства инженерных сетей» стало ЗАО «Управление механизации № 24».

В номинации «Лучшая организация в сфере жилищного строительства» первое место заняло АО «Шэлдом». Но это не единственный успех строительной организации — первенство они взяли также в номинациях «Лучшая строительная площадка» за строительную площадку жилого дома № 6 в жилом комплексе «Царицынский» по ул. Шелковичная в Саратове и в номинации «Лучшая бригада арматурщиков-бетонщиков» за деятельность бригады под предводительством Гусукая Шабукаева.

Помимо этого, на церемонии празднования Дня строителя, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и мэр города Михаил Исаев наградили отдельных работников АО «Шэлдом» за их профессиональные заслуги.

«Секрет успеха — в большой команде профессионалов, которые строят как для себя. Каждый объект рассматривается с точки зрения удобства: удобства расположения дома, удобства подъезда, входа в квартиру, входа в лифт. Мы смотрим, чтобы было удобно жильцам разного возраста, чтобы все было красиво, антивандально. Опыт, который был накоплен более чем за 80 лет, и коллектив — это весь секрет. За именем компании стоят люди. Я рада, что сегодня наш труд оценили не только жильцы, это очень приятно»,— поделилась с журналистами гендиректор АО «Шэлдом» Наталья Родина.