Недвижимость «Апшеронского машиностроительного завода» хотят продать за 20 млн рублей

На торги выставлена недвижимость «Апшеронского машиностроительного завода» - главный корпус завода «Лессельмаш» на ул. Королева, 122 в Апшеронске. Об этом сообщается на сайте «КоммерсантЪ». Площадь помещения составляет 6,8 тыс. кв. м, также в лот входит долевая собственность в здании-пристройке, строении-котельном, кислородной и гараж. Начальная цена продажи – 20,7 млн руб. При этом в объявлении уточнено, что минимальная цена. за которую предполагается продать недвижимость, составляет 14,4 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Апшеронский машиностроительный завод» (АМЗ) зарегистрировано в 2013 году в Апшеронске. В качестве головной компании указано ЗАО «Апшеронский завод Лессельмаш», также являющееся банкротом.

Михаил Лукашов