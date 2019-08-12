«РИА Новости» назвало регионы России с наибольшей долей жителей среднего класса

Не более 20% россиян от общего количества населения в 71 регионе России можно отнести к среднему классу, говорится в данных исследования «РИА Новости». В Ямало-Ненецком округе таких семей 45%, а в Ингушетии — 2%.

Исследование проводилось на основе данных Росстата. Под средним классом подразумевались семьи, которые могут себе позволить покупку автомобиля и квартиры, соответствующей количеству человек в семье, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека. Кроме того, были рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.

В исследовании отмечено, что результаты Ямало-Ненецкого автономного округа связаны с достаточно высокими зарплатами и невысокой стоимостью жилья. Высокие показатели также в Магаданской области (34,5%) и Чукотском автономном округе (33,8%).

Первая десятка регионов с высокой долей среднего класса выглядит следующим образом:

1. Ямало-Ненецкий автономный округ — 45,2%,

2. Магаданская область — 34,5%,

3. Чукотский автономный округ — 33,8%,

4. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 32,1%,

5. Ненецкий автономный округ — 28,9%,

6. Сахалинская область — 27,4%,

7. Москва — 26,8%,

8. Санкт-Петербург — 25,7%,

9. Республика Саха (Якутия) — 22,8%,

10. Камчатский край — 22,2%.

Исследователи объяснили показатели первой пятерки большим количеством полезных ископаемых и сложным климатом, поэтому не многие семьи покупают там себе жилье на всю жизнь. Многие приобретают квартиры и дома в других регионах страны для дальнейшего переезда, что, в свою очередь, обеспечивает более низкие цены на жилье в этих регионах и повышает долю среднего класса.

Зарплаты в Москве и Санкт-Петербурге высокие, но расходы соответствующие. Исследователи добавили, что показатели этих городов могли бы быть выше, но расходы имеют свой уровень за счет высоких цен на потребительские услуги.

Последние десять строк рейтинга выглядят так:

76. Орловская область — 6,1%,

77. Республика Северная Осетия — Алания — 5,8%,

78. Ивановская область — 5,6%,

79. Республика Крым — 5,5%,

80. Республика Калмыкия — 4,9%,

81. Карачаево-Черкесская Республика — 4,4%,

82. Кабардино-Балкарская Республика — 4,1%,

83. Республика Дагестан — 2,9%,

84. Чеченская Республика — 2,5%,

85. Республика Ингушетия — 1,9%.

Исследование показывает, что в последних пяти регионах большой состав семей из-за высокой рождаемости, а невысоких зарплат не хватает для того, чтобы отнести их к среднему классу. Первые пять регионов-аутсайдеров получили такие результаты из-за малой доли населения с высокими зарплатами.

Согласно исследованию, медианное значение доли семей, которых можно отнести к среднему классу, по регионам составляет 11,4%. Это значит, что более половины регионов имеют долю семей среднего класса выше, а меньше половины — ниже. Отмечается, что в 61 регионе доля среднего класса не доходит даже до среднероссийского уровня.

Оценка зарплат производилась на основе данных по уровню зарплат за 12 месяцев с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.

Ранее исследование «Ромира» показало, что российской семье требуется 78 тыс. руб. в месяц для «нормальной жизни». Одновременно социологи «Левада-центра» выяснили, что 65% российских семей не имеют никаких сбережений. Это число практически не меняется с 2012 года.

Как правительство рассчитывает поднять доходы россиян к 2024 году, читайте в публикации “Ъ”.