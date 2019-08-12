В Перми задержаны мошенники, представлявшиеся газовиками

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю при участии Росгвардии задержали десять человек, подозреваемых в мошенничестве при продаже противопожарного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Установлено, что женщина — индивидуальный предприниматель и ее знакомый через объявления в сети Интернет нашли восьмерых торговых представителей, после чего регулярно проводили с ними тренинги по техникам продаж. В дальнейшем нанятые работники, представляясь сотрудниками газовой службы либо других государственных органов, приходили в квартиры к жителям Пермского края и предлагали купить системы противопожарной безопасности. Они утверждали, что установка оборудования обязательна, а в случае отказа от его приобретения им грозит административная ответственность. Для убедительности подозреваемые надевали форму, схожую со спецодеждой соответствующих служб, и предъявляли удостоверение работника фирмы. Введенные в заблуждение граждане покупали противопожарное оборудование по ценам, значительно превышающим его рыночную стоимость.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В результате оперативно-разыскных мероприятий десять подозреваемых задержаны в арендованном офисном помещении на улице Данщина в Перми.

Судом в отношении двоих из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств их противоправной деятельности.