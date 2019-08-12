Новосибирский губернатор призвал «не повторять печальный опыт соседей»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал чиновников «не повторять печальный опыт наших соседей» из Красноярского края и Иркутской области. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник.

Поводом для критики стал природный пожар вблизи деревни Новоалександровка, произошедший на прошлой неделе. Информация о задымлении населенного пункта поступила 8 августа. По данным МЧС, горела трава и сухой камыш в труднодоступной болотистой местности на территории Кирзинского заказника. Угрозы населенным пунктам не было. Площадь пожара составила 64 га. Его ликвидировали 11 августа к 22:00.

По мнению губернатора, система реагирования на информацию о пожаре сработала неудовлетворительно. «И вы считаете, что этот случай не требует немедленного реагирования? У наших соседей горит уже более 2 млн га леса, потому что кто-то посчитал, что это не представляет угрозы населенным пунктам, труднодоступная местность и тушить не нужно. На территории нашей области нет таких уголков, куда мы не могли добраться. Более 60 га, пусть даже и сухой растительности,— это много»,— сказал Андрей Травников.

Глава региона поручил заместителю министра экологии и природных ресурсов Евгению Рыжкову разобрать с МЧС процедуры по выявлению пожаров и предоставить служебную записку по их корректировке.

По данным господина Рыжкова, с начала пожароопасного сезона в Новосибирской области произошли 310 лесных пожаров на общей площади 1,7 тыс. га. Все пожары ликвидировали в день обнаружения.

Юлия Сасевич