«Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром» интересуются разработкой месторождений в Туркменистане

Первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько рассказал о заинтересованности компаний «Роснефть», «Газпром» и ЛУКОЙЛ в разработке нефтегазовых месторождений в Туркменистане. В беседе с журналистами в связи с участием премьер-министра Дмитрия Медведева в первом Каспийском экономическом форуме он подчеркнул, что энергетика является одной из важных сфер российско-туркменского сотрудничества.

«Интерес к освоению нефтегазовых месторождений в Туркменистане проявили компании “Роснефть”, ЛУКОЙЛ, “Газпром”»,— приводит «РИА Новости» слова господина Приходько. Он отметил, что у России и Туркменистана в области ТЭК налажено взаимодействие и в двустороннем, и в многостороннем формате на площадке СНГ.

Первый Каспийский экономический форум проходит в Туркменистане 11–12 августа. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уже прибыл в страну и встретился с президентом республики Гурбангулы Бердымухамедовым.

Напомним, в августе 2018 года главы стран «Каспийской пятерки» (Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Иран) подписали в Актау в Казахстане конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

О новом статусе Каспия — в материале “Ъ” «Ни море, ни озеро».