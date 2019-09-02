Веру предали

Наталья Радулова

Читатели иногда пишут мне. Некоторые даже бумажные письма присылают — из карельских и красноярских колоний. Кто-то хочет рассказать историю любви, кто-то пытается после развода вернуть фарфоровый сервиз: «Малахову моя история неинтересна, напишите хоть вы статью!», кто-то мечтает получать посылки с сигаретами и конфетами, поэтому рассылает жалобные тюремные стихи во все редакции СМИ, где обнаруживает женские имена: «Одно и то же, постоянно. / Но делать нечего, терплю. / Придет когда-то миг желанный, / Свою вину я искуплю».

Недавно написала женщина: «Меня зовут Вера. Я познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Мне 35 лет, он постарше — галантный такой. Сказал, что разведен, у него взрослая дочь. Мы стали встречаться. При этом Стас жаловался на проблемы с бизнесом. Позже он попросил у меня взаймы 30 тысяч рублей, я подумала, что сумма небольшая, и дала. Это было ошибкой».

Проблемы у Стаса следовали одна за другой. Он терял паспорт, болел воспалением легких, бронхитом, восстанавливался после инфаркта. Его обворовывали, обманывали партнеры. Каждый раз Вера охотно давала в долг «небольшие суммы», в итоге за год потратила на любимого около полумиллиона рублей. Встречались редко — обычно Стас объявлялся, чтоб забрать купюры и снова лечь в больницу. А когда Вера заболела сама и попросила вернуть хотя бы часть денег, галантный исчез с концами. Отключил телефон — и был таков.

Только тогда Вера догадалась воспользоваться гугл-поиском «по картинке». Загрузила в систему фото своего ненаглядного и нашла другие сайты, где был опубликован тот же снимок. Оказалось, что Стас никакой не Стас, а 59-летний Александр, гражданин Украины и Канады, он раздает интервью на тему сомнительного автомобильного бизнеса, арендует офис на Кунцевской и коттедж в Жуковке, где проживает с женой и трехлетней дочерью.

«Это стало большим ударом,— признается Вера.— Он все это время снимал дом за 150 тысяч рублей в месяц, а меня уверял, что не может купить чашку кофе, и выгребал из моего кошелька последние деньги!» Обманутая женщина превратилась в сыщика: выяснила, что Стас-Александр зарегистрирован на многих сайтах знакомств, где окучивает десятки девушек. Вера даже нашла телефон его законной супруги, позвонила ей и сообщила, что муж ее — аферист. И что она, Вера, желает выйти за него.

Теперь, когда Вера заблокирована на всех телефонах и интернет-страничках этой семьи, она изливает боль следователю, адвокатам и обозревателю «Огонька». Дело довести до суда не удалось — ее обидчик доказал, что деньги «гражданка Вера» всучила ему по доброй воле. «Мы встречались несколько раз для интимных отношений,— написал он объяснительную в полиции.— Она мне предложила финансовую помощь, когда узнала, что у меня проблемы. Я не отказался. Потом она выяснила (не знаю каким образом), что я женат, и потребовала жить с ней. Я отказался. Она потребовала вернуть деньги. Я готов вернуть ей деньги на карту, но номер карты она не сообщает, а продолжает преследовать меня и мою семью».

«Врет он,— горячится Вера.— Сам не выходит на связь. А говорил, что любит!» Она показывает фотографию разбившего ей сердце мужчины — немолодого, обрюзгшего, похожего на бабушку. «Я помогала ему, потому что мечтала о браке, о ребенке. А у него, как выяснилось, уже все есть и никого рожать не надо… Опубликуйте его фамилию и фото, чтоб все в стране знали!.. Как это — вина не доказана? Я же вам все рассказала, виноват он!» Плохо Вере — осталась без мужчины, без денег, без мечты и без отмщения. Веру предали.