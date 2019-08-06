Сергею Митрохину отказали в регистрации в качестве кандидата в Мосгордуму После повторной проверки в окружном избиркоме политику не хватило 40 подписей

Избирательная комиссия 43-го одномандатного округа (районы Арбат, Пресненский, Хамовники) отказала во вторник члену Федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы VII созыва. Господин Митрохин не намерен подавать апелляцию в Мосгоризбирком, но не исключает обращения в суд.

Об отказе господину Митрохину во вторник вечером сообщила журналистам председатель окружной избирательной комиссии 43-го округа Ирина Вялых. По ее словам, ОИК повторно проверила 4940 подписей избирателей, которые были представлены господином Митрохиным, и вновь забраковала 489 из них. Таким образом, действительной была признана 4451 подпись, что недостаточно для регистрации: допустимое количество брака — 449 подписей. В итоге Сергею Митрохину не хватило 40 подписей избирателей для регистрации в качестве кандидата. «Принято решение отказать Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы седьмого созыва по 43-му избирательному округу»,— заявила госпожа Вялых в ходе заседания ОИК.

Ранее Мосгоризбирком удовлетворил жалобу господина Митрохина на отказ окружной комиссии в его регистрации на выборы в МГД. Это был первый случай, когда городская избирательная комиссия вынесла решение в пользу кандидата. В официальном решении МГИК о жалобе господина Митрохина говорилось, что у МГИК «есть критические замечания по 203 подписям избирателей», и в случае признания ОИК этих подписей господин Митрохин должен быть допущен до выборов. МГИК постановил «жалобу Митрохина Сергея Сергеевича удовлетворить» и «обязать окружную избирательную комиссию повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидата» в соответствии с ч. 16 ст. 37 Избирательного кодекса города Москвы.

Господин Митрохин сообщил “Ъ”, что намерен обсудить сложившуюся ситуацию с юристами, но у него нет «никакого желания» подавать новую апелляцию в Мосгоризбирком.

При этом политик не исключает обращения в суд. Сергей Митрохин усомнился в компетентности членов ОИК, обвинив их в «сознательной фальсификации» результатов проверки подписей избирателей.

Напомним, 10 августа в Москве на проспекте Сахарова пройдет санкционированный митинг за допуск всех незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Господин Митрохин сообщил “Ъ”, что собирается посетить митинг, если организаторы пригласят его принять участие.

Никита Прокшин