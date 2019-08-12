Бывший чекист получил срок как вымогатель

Как стало известно “Ъ”, недавно вступил в силу обвинительный приговор группе вымогателей, которые под видом бойцов спецназа похитили в Подмосковье местного бизнесмена и под угрозой убийства заставили его написать долговую расписку на несколько десятков миллионов рублей. Лидером группы был признан экс-сотрудник ФСБ Роман Князев, который получил девять лет колонии. Отметим, что несколько лет назад он под другой фамилией фигурировал в громкой истории с подбросом наркотиков адвокату Артуру Прелю. Юрист был осужден, провел в заключении несколько лет, после чего его полностью оправдали. Он получил компенсацию, но посадившие его оперативники наказаны не были.

По данным информированных источников “Ъ”, Роман Князев и восемь его подельников были задержаны следователями ГСУ Следственного комитете России (СКР) по Московской области в конце 2016 года. Поводом стало заявление подмосковного предпринимателя, который сообщил, что у него вымогают крупную сумму денег. В ходе расследования выяснилось, что некий так и не установленный следствием заказчик связался с Романом Князевым, предложив ему помочь взыскать долг со своего бывшего делового партнера. На тот момент Роман Князев числился стажером в коллеги адвокатов города Жуковского (он родился в якутском Нерюнгри, но почти всю жизнь прожил в Подмосковье). В свое время после получения высшего образования молодой человек поступил на службу в УФСБ по Москве и Московской области, где занял должность оперуполномоченного в 4-м межрайонном отделе, который отвечает за Жуковский и Люберцы. Правда, в то время он носил фамилию Коробков. Как рассказывал “Ъ”, дослужившийся до звания капитана чекист получил широкую известность в связи со скандальным уголовным делом в отношении подмосковного адвоката Артура Преля. Юрист успешно занимался защитой прав жителей Люберецкого района, которые вели тяжбу за свои земли с местными чиновниками. В 2010 году Роман Коробков с несколькими коллегами из местного УФСБ и центрального аппарата ведомства остановили машину Артура Преля на посту ГАИ под видом проверки документов, после чего во время обыска изъяли у него более 15 г амфетамина. Адвоката на основании рапортов оперативников ФСБ обвинили в регулярном сбыте синтетических наркотиков, а суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Роман Коробков тогда на процессе дал показания как один из главных свидетелей обвинения. Друзья и родственники господина Преля не согласились с судебным решением и продолжали отстаивать его невиновность даже после этапирования осужденного в колонию, утверждая, что все происшедшее — провокация, оговор и месть за профессиональную деятельность. В результате, как сообщал “Ъ”, приговор был отменен, а дело отправлено на новое рассмотрение. На этот раз в суде прокуратура отказалась от всех обвинений, Артур Прель был освобожден, за юристом было признано право на реабилитацию. Кстати, на второй процесс Роман Коробков, несмотря на вызовы, не явился.

Тогда же появились данные о том, что Роман Коробков и еще два офицера ФСБ Леонид Громов и Алексей Поликарпов попали под внутриведомственную проверку. Кроме того, факт подброса наркотиков стал предметом изучения военного следственного отдела СКР Люберецкого гарнизона. Правда, установить само событие преступления и лиц, к нему причастных, военные следователи так и не смогли. После этого о судьбе Романа Коробкова и его коллег было мало данных. Впрочем, по словам Артура Преля, ходили слухи, что оперативника, как и его товарищей, уволили из органов: якобы офицеру предложили самому написать рапорт, после того как он отказался пройти проверку на полиграфе.

Вновь адвокат и бывший чекист встретились около года назад — в коридоре Истринского горсуда Московской области. В этот момент юрист представлял на одном из процессов интересы своего подзащитного (теперь господин Прель специализируется на делах, где есть основания предполагать факты подброса наркотиков), а Романа Князева в наручниках (к этому моменту экс-оперативник уже сменил фамилию) доставил конвой в качестве обвиняемого на слушания другого дела.

Как оказалось, 35-летний бывший чекист сколотил преступную группу из молодых спортсменов, которая похитила подмосковного бизнесмена. По материалам дела, злоумышленники решили устроить засаду у коттеджного поселка «Петровский парк» в Истринском районе, где проживал предприниматель. Преступники заранее изучили пути передвижения жертвы, номера его автомобилей и т. д. Как говорится в материалах расследования, налетчики собирались захватить предпринимателя под видом бойцов СОБРа, для чего Роман Князев добыл необходимую форму, оружие и снаряжение. Впрочем, исполнить задуманное удалось не с первой попытки: то бизнесмен приехал не на своей машине, то под ливнем успел проскочить мимо засады. А еще раз его спасло то обстоятельство, что на месте запланированного захвата предпринимателя неожиданно появился патрульный наряд ДПС. Инспекторы обратили внимание на темный микроавтобус, который был похож на те, что используют во время операций настоящие спецназовцы. На требование гаишников выйти из машины и предъявить документы дверцу открыл Роман Князев, который якобы предъявил свои прежние «корочки» на фамилию Коробков и сказал патрульным, что в этом месте проводится спецоперация.

В конце концов злоумышленники все же перехватили Land Cruiser бизнесмена. Внедорожник остановили, разбили кувалдой лобовое стекло, водителя ослепили мощным фонарем, а бизнесмена вытащили из салона, избили и посадили в свою машину. На голову жертве надели мешок, после чего около получаса возили по окрестностям. Закованного в наручники предпринимателя отвели в лес, где поставили на колени и посоветовали «подумать о дочери». После этого он подписал расписку о якобы имеющемся долге в размере 21 млн руб. Затем с жертвы сняли железные наручники, заменив их на одноразовую пластмассовую стяжку, выстрелили рядом с головой из пистолета и оставили лежать на земле. Через какое-то время бизнесмену удалось освободиться. Он вышел к дороге, где наткнулся на дежуривший наряд ДПС, который и отвез его в полицию. На этом, впрочем, неприятности у предпринимателя не закончились: с него начали требовать деньги по расписке, а его знакомых уверяли, что бизнесмен якобы стал жертвой разработки ФСБ и если он откажется платить, то и его близкие могут «поехать в лес с мешком на голове». Ситуация изменилась после того, как потерпевший обратился в СКР. Вскоре Роман Князев и восемь его подельников были задержаны. Помимо вымогательства, совершенного организованной группой (ст. 163 УК РФ), некоторым из них были предъявлены обвинения в грабеже (ст. 161 УК РФ), краже (ст. 158 УК РФ) и угоне автомобиля без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Вины никто из фигурантов не признал. Тем не менее суд посчитал версию следствия доказанной и назначил подсудимым от семи до девяти лет лишения свободы (один обвиняемый был оправдан). Сам Роман Князев получил девять лет. Апелляционная инстанция Мособлсуда оставила приговор без изменений.

Сергей Сергеев