Tesla дважды взорвалась после ДТП

Автомобиль Tesla попал в аварию на МКАДе. Ехавшая по левой полосе машина на автопилоте, не заметила эвакуатор и врезалась в него на скорости 100 км/ч. Сразу после этого автомобиль загорелся. Прогремело два взрыва. Вместе с водителем в машине находились двое его детей. Они успели покинуть автомобиль через задние двери. Все трое попали в больницу.

Функция автопилота в Tesla Model 3, которая попала в аварию, так называемый «ассистент водителя». Он требует постоянного контроля человека за рулем, рассказал “Ъ FM” управляющий партнер корпоративного венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава, у которого тоже есть американский электромобиль: «Ассистент пилота держит полосу, расстояние до автомобиля, едущего впереди, также может перестраиваться, когда включается поворотник. Но полноценно провезти из точки А в точку Б он не может. Повороты, светофоры — все это пока функционально эта машина сделать может, но это гораздо сложнее, требует сертификации. Поэтому в сериях такого функционала нет. Он есть в той или иной степени во многих современных автомобилях. Volvo, например, при приближении к препятствию сами тормозят. Mercedes-Benz подает звуковой сигнал. У Tesla более навороченный автопилот. Если внимательно почитать соглашение, там это все четко прописано. Дело в том, что он в определенных погодных условиях работает корректно и нормально. Но, например, при ярком солнце он не видит белые машины, потому что они бликуют, во время дождя не совсем корректно работает и так далее».

Автопилот появился у Tesla четыре года назад. Тогда глава компании Илон Маск заявлял, что в долгосрочной перспективе эта функция будет справляться с управлением намного лучше человека: «Автопилот никогда не устанет, не напьется и не поругается ни с кем из пассажиров». “Ъ FM” попросил соучредителя Tesla Club Игоря Антарова рассказать, как именно работает автопилот электрокара на российских и американских дорогах: «В России автопилот нужно рассматривать как очень продвинутого помощника, быть всегда внимательным. Можно опустить руки с руля и, наверное, минут пять в таком режиме ехать. Потом Tesla попросит положить их обратно на рулевое колесо. Автомобиль может перестроиться из полосы в полосу. Я говорю, что хочу перестроиться вправо, включаю поворотник. Автомобиль сам смотрит, позволяет ли разметка, позволяет ли дорожная ситуация, и перестраивается. Все устроено так, что у водителя всегда приоритет. То есть, если я повернул куда-то руль, он сразу отдает управление мне. Если я нажал на тормоз, машина остановится или замедлится. Нажал на акселератор — он разгонится, он может это сделать, не отключая автопилот.

Проблема в том, что он настолько продвинутый, что ты привыкаешь, что автомобиль едет сам всегда достаточно хорошо, и можешь начать отвлекаться. Хотя Tesla информирует на дисплее, что водитель должен всегда следить за дорогой и быть готовым взять управление на себя. У Tesla также есть режим расширенного автопилота. Он пока работает преимущественно в Америке. Можно, например, выехать из Сан-Франциско и сказать, что я хочу ехать в Лос-Анджелес. Когда мы выедем на трассу, автопилот полностью будет вести машину сам, включая перестраивание с одного шоссе на другое».

Авария на МКАДе — уже не первая с участием Tesla на автопилоте. В прошлом году в штате Юта Tesla Model S на скорости 100 км/ч врезалась в пожарную машину, в штате Калифорния — в припаркованныйFord Explorer, а во Флориде — в стену дома. Даже если во время аварии в машине была включена система помощи водителю, в случившемся всегда виноват тот, кто был за рулем, говорит адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько: «Нужно прежде всего внимательно посмотреть инструкцию, потому что пока машины не имеют возможности полностью самостоятельного передвижения. Там всегда написано, что какой бы ни был продвинутый автопилот и прочие помощники, они всегда требуют постоянного контроля со стороны водителя. Отсюда вытекает вывод: если ДТП происходит, потому что эта система повела себя неправильно, вовремя не притормозила, не повернула и так далее, то все равно вина будет на водителе. Потому что все эти системы являются всего лишь вспомогательными, а контроль за автомобилем, по крайней мере, по действующим правилам, остается за водителем.

Доказать что в процессе движения вдруг произошел какой-то программный сбой, отказ системы управления или чего-то еще, крайне сложно, потому что тогда нужно оснащать автомобиль чем-то вроде черного ящика в самолете, чтобы фиксировались все параметры, действия водителя. Пока этого нет».

После аварии аккумуляторы электромобилей могут тлеть еще несколько суток. Обычно в таких случаях их отвозят в безопасное место.

Юлия Грицай