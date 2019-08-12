Путевку в Токио разыграли в Петербурге

Мужская сборная России по волейболу вслед за женской добыла путевку на Олимпиаду 2020 года. Возможность сыграть на Олимпийских играх в Токио, где россияне, несомненно, будут в числе главных фаворитов, им принесло первое место в группе E интерконтинентального отбора. В решающем матче турнира, проходившего в Петербурге, российская команда разгромила в трех партиях иранцев.

Это был второй важный турнир, который сборная России проводила под руководством назначенного весной ее главным тренером Туомаса Саммелвуо. Первым стала Лига наций, соревнование с участием всех сильнейших команд мира, и она меньше месяца назад обернулась российским триумфом в чикагском «Финале шести».

Между тем заявка сборной России на домашний олимпийский отбор несколько отличалась от той, которую Саммелвуо повез в Чикаго. Да она, эта заявка, можно сказать, выглядела символом кадровой «глубины», которой обладает отечественный волейбол. В нее добавилось сразу четыре игрока, которые не выступали в Лиге наций,— связующий Александр Бутько, диагональный Максим Михайлов, а также блокирующие Дмитрий Мусерский и Артем Вольвич. И все это были игроки с грандиозным послужным списком, кучу раз выручавшие сборную, вытаскивавшие ее на призовые места топовых состязаний. Вряд ли есть хоть одна команда с такими колоссальными резервами.

Освеженная ветеранами, не все из которых, надо сказать, превратились в интерконтинентальном отборе в персонажей неприкасаемых, с гарантированным местом на площадке, российская команда провела в Петербурге три матча. Первые два можно было считать «разгонными», «разминочными»: мексиканцы и кубинцы — не те соперники, чтобы настоящему волейбольному гранду испытывать страх перед ними. Сборная России проскочила их, не отдав ни единого сета, хотя в двух с кубинской командой пришлось повозиться на «балансе».

А вот третий матч был против оппонента элитного. Те, кто за волейболом следит более или менее внимательно, в курсе, что сборная Ирана давным-давно привыкла занимать высокие места на главных турнирах, регулярно кусает фаворитов, что скроена она из игроков, востребованных в том числе в лучших лигах. Мексиканцев и кубинцев иранцы, конечно, тоже обыграли. В общем, это был хороший финиш турнира с единственной на кону путевкой в Токио.

По стартовому сету, правда, могло показаться, что интрига в этой встрече ярким пламенем пылать не будет. Сборная России некоторое время запрягала, нащупывала варианты, но где-то в середине партии нащупанные начали срабатывать почти бесперебойно. Россияне создали запас, и поводов думать, будто способны его разбазарить, не подарили. Но нет, кое-что интересное в матче все-таки было.

В одном из розыгрышей сета следующего россияне сотворили шедевр. Мяч уже вроде бы был безнадежно потерян, готов приземлиться на настил рядышком с иранской половиной. Но его вытянули, доставили Дмитрию Волкову, а тот смог неотразимо пальнуть из неудобного положения, отклонив корпус. Но ни этот мяч, ни другие классные комбинации в исполнении хозяев турнира иранцев долго не смущали. Они даже лидировали, а сборной России пришлось приложить кучу усилий, чтобы подойти к концовке не в такой ситуации, когда приходится догонять, когда нет права хоть на одну ошибку. В этой концовке многое решила страшная по силе подача Виктора Полетаева, которой он попал в голову иранскому либеро и, кажется, чуть не отправил того в нокдаун. Сборная России получила наборчик сетболов, пару из них отдала, но, в конце концов, довела дело до убойного удара Артема Вольвича, поставившего точку.

Дальше было еще любопытнее. В третьей партии иранцы прилично отставали, но, мучась, сумели настичь сборную России и выйти вперед. Вот тут хозяевам уже пришлось в концовке догонять. Российская мужская команда, снова поразив иранцев подачей (теперь — от Егора Клюки), с задачей справилась и добыла путевку на Олимпиаду вслед за командой женской, в своем интерконтинентальном турнире победившей неделю назад.

Алексей Доспехов